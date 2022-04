Opinie: ‘Zorg dat Oekraïne snel bij de Europese Unie kan aansluiten — het verdient die kans!’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Zorg dat Oekraïne snel bij de Europese Unie kan aansluiten — het verdient die kans!’

Als sinds 2010 zitten we met het Hongarije van Orbán opgescheept als EU-lid. Corruptie, lhbtq-fobie, monopoliseren van de pers, vriend van Poetin. Maar nu gaan we vanuit Nederland een drempel opleggen voor een EU-lidmaatschap van Oekraïne onder Zelensky?

Een land dat zich letterlijk doodvecht voor vrijheid en democratie en daarbij ook nog eens slachtoffer wordt van regelrechte oorlogsmisdaden? Een strijd waar wij bovendien stilletjes van profiteren, want de angel is er straks wel even uit bij de Russische Federatie. Verzin iets creatiefs dat mogelijk maakt dat Oekraïne snel bij de EU kan aansluiten en verbind dat aan concrete stappen die het land, dat zich ook met onze hulp weer zal moeten ontwikkelen, moet zetten om het lidmaatschap te bestendigen. Oekraïne verdient die kans!

Jeroen Bos, Amsterdam

‘Henriëtte Pimentelbrug ligt wel ver van de plek waar zij haar verzetsdaden heeft verricht’

Henriëtte Pimentel heeft opnieuw een brug die haar naam draagt. Pimentels naam was eerder verbonden aan een voet- en fietsbrug in Nieuw-West, in een wijk waar alle straten en bruggen vernoemd zijn naar mensen uit het verzet. Het idee kwam om een andere brug naar haar te vernoemen, want die brug lag wel erg ver (volgens zeggen 8 kilometer) van de plaats waar zij haar verzetsdaden heeft verricht, de Hollandse Schouwburg. De brug die nu haar naam draagt ligt op circa 800 meter, ook niet een afstand waarbij je direct een verband legt.

Vanaf die brug is de schouwburg niet zichtbaar. Niet-kenners zullen zich bovendien afvragen wat zij toch van doen heeft met Sarphati (arts en weldoener), Alexander (kroonprins) en Maurits (Prins van Oranje uit de Tachtigjarige Oorlog). Anderzijds ligt nu in die verzetswijk niets dat aan Pimentel herinnert – is zij vergeten? Tot slot ligt de Pimentelbrug nu tussen de Muiderpoort – naamgever van het station elders waar vanuit zoveel mensen op transport zijn gezet – en een museum, dat gebouwd is vanuit een dubieus standpunt.

Kortom, de eerste plek was in mijn ogen een betere. Misschien beter was geweest de Hollandse Schouwburg of het daar komende museum haar naam te geven, Henriëtte Pimentelhuis, maar daarmee zou je andere verzetsmensen, die daar ook verzetsacties hebben verricht, tekort hebben gedaan.

Cees Schumacher, Amsterdam

‘De kans op een betaalbare huurwoning is bijna kleiner dan de kans op het winnen van de Staatsloterij’

Het zoveelste artikel over de stijgende huurprijzen én niet alleen in Amsterdam. De kans om een betaalbare huurwoning te vinden is bijna nog kleiner dan de kans op het winnen van de Staatsloterij. En er verandert maar bitter weinig. Toen ik in 1985 zelf een woning zocht was dat ook al zo goed als onmogelijk en waar nu de woningen gestoffeerd en gemeubileerd worden aangeboden om zo meer huur te kunnen vragen, was destijds overnamegeld van meer dan 10.000 gulden niet ongebruikelijk.

Er is dus eigenlijk niks veranderd in al die tijd. En alleen bouwen, bouwen, bouwen helpt onvoldoende.

Ilona Dekker, Nieuwegein