Opinie: ‘Zorg dat je je digitale erfenis goed geregeld hebt’

Vorig jaar kwam de 14-jarige Milo van der Veen om het leven bij een treinongeluk in Nieuw-West. Van de foto’s en filmpjes op Milo’s smartphone maakte zijn moeder een vijftien minuten durende film, berichtte Het Parool. Het is zo’n krantenbericht dat pas sinds de opkomst van de smartphone voorstelbaar is. En ons met de neus op de feiten drukt: een erfenis is al lang niet meer alleen fysiek.

Milo’s moeder, filmmaker Eline Dekker, maakte de film als eerbetoon en blijvende herinnering aan haar zoon. Wie over Milo’s leven leest, leert hoe ingewikkeld opgroeien aan het begin van de 21ste eeuw moet zijn. De jongen groeide op in kunstenaarsdorp Rijkshemelvaart en hield van ravotten in de natuur. Hij maakte met zijn telefoon foto’s van de zonsondergang, spiegelingen in het water of wegvliegende vogels. Ook maakte hij veel selfies om op Instagram of Snapchat te plaatsen. ‘Hij wilde, denk ik, een beroemde influencer worden,’ vertelde zijn moeder. Ook in een kunstenaarsdorp, een jeugd vol fikkie stoken en zwemmen in de Nieuwe Meer, gloort er nog maar één droom: online bekend worden. De digitale ratrace lijkt onontkoombaar, zelfs voor vrije geesten.

Data na de dood

Postuum blijken Milo’s foto’s en filmpjes een zegen voor de nabestaanden, die dankzij zijn selfies een blijvende herinnering aan hem hebben. Maar het wijst ons ook op een ongemakkelijke waarheid: de moderne erfenis bestaat niet alleen uit een onopgeruimde zolder, maar ook uit een verzameling foto’s, video’s, playlists, mailtjes en appjes. Het onderzoek Data na de dood leert ons dat 60 procent van de Nederlanders nog nooit heeft nagedacht over wat er na het overlijden met zijn of haar data zou moeten gebeuren.

Het is beslist geen overbodige luxe om je digitale erfenis goed te regelen. Doe je dat niet, dan is het voor nabestaanden lastig om toegang te krijgen tot je ongetwijfeld unieke en bijzonder goed gecureerde playlists. Dat komt door de strenge gebruiksvoorwaarden van Amerikaanse tech-bedrijven, die de privacy van de overledene vooropstellen. Goed nieuws voor velen: nabestaanden kunnen dus niet zomaar je WhatsApp-berichten lezen.

De digitale erfenis werkt niet zoals de ‘gewone’ erfenis. Fysieke zaken (zoals smartphones en computers) vallen wel onder het erfrecht, dus die worden overgedragen aan erfgenamen. We zijn echter geen eigenaar maar gebruiker van de apps (Spotify, WhatsApp) op onze telefoon en computer, dus moeten nabestaanden toegang vragen tot zo’n account. Soms is het nodig om een rechterlijk bevel op te sturen naar de VS, en nabestaanden krijgen niet altijd toegang tot iemands mailaccount.

Digitale abonnementen

Alleen door je digitale erfenis goed te regelen weet je zeker dat je nabestaanden bij je foto’s en playlists kunnen komen en een blijvende herinnering aan je hebben. Heb je geen idee waar je moet beginnen? Zet allereerst op een rijtje hoe je digitale erfenis eruit zou zien. Met andere woorden: maak een lijst van al je social media-accounts, hardware en digitale abonnementen. Beslis van elk van die zaken wat je wilt laten erven en aan wie. Wil je dat je partner of erfgenaam toegang krijgt tot je e-mail, of juist niet? Geef dat aan bij de notaris. Zet al je wachtwoorden op papier en zorg dat dit na overlijden gevonden kan worden. Of machtig iemand voor een password-manager. En voor nabestaanden: zeg het telefoonabonnement van de overledene niet te snel op, zodat tweestaps-autorisatie via sms mogelijk blijft om administratieve zaken te regelen. Goed om te vermelden: zodra een nummer wordt overgedragen, verdwijnt iemands WhatsApp-geschiedenis.

Wie rondzoekt in een digitale erfenis, kan voor verrassingen komen te staan, wees je daar dus van bewust. Sommigen ontdekken een digitale afscheidsbrief, maar er kunnen ook minder fraaie zaken aan het licht komen.

De digitale erfenis is, toegegeven, een wat luguber en zelfs dystopisch aandoend gespreksonderwerp. Toch is het niet zo’n gek idee om je vrienden dit weekend eens te vragen wie ze hun appjes, selfies en playlists toevertrouwen. Wie om de haverklap roept dat hij maar één keer leeft – yolo – moet ook de uiterste consequentie onder ogen komen: dat er na dat eenmalige leven ook een digitale erfenis achterblijft.