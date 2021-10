Opinie: ‘Zorg dat het verbod op het stropen van Amerikaanse rivierkreeften verdwijnt’

Beeld Getty Images/EyeEm

Kreeftensoep

Onbegrijpelijk wat een star en log beleid de uitvoerende macht toch heeft als het gaat om de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft. Ik sta te popelen om te leren hoe en waar ik ze kan vangen, op een veilige manier zodat ik geen vingers kwijtraak. Leer het ook schoolklassen zodat ze massaal de polders intrekken en het mes snijdt aan twee kanten want de kinderen zijn dan ook nog lekker buiten en in beweging.

Zorg dat het verbod op stroperij wat deze beesten betreft verdwijnt, je geen vispas nodig hebt en dan kunnen wij lekker eten, want zoals Geert Timmermans maandag in Het Parool al zei: “Je kunt van een stuk of tien dieren een heerlijke kreeftensoep maken.” Ik ben er klaar voor!

Anne de Niet, De Bilt

Vraag om genade

In het artikel in Het Parool van zaterdag over de medisch-ethische kwestie tussen D66 en ChristenUnie met betrekking tot het ‘voltooid leven’, staat dat dit onderwerp een bom onder een formatie kan zijn. De woorden van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie over beëindigen van een ‘voltooid leven’ – “Stel (…) een week na invoering gaat de spuit in een volstrekt gezond lichaam. Dat zou ik heel, heel moeilijk vinden” – deden mij eraan twijfelen of hij het woord genade kent.

Een lichaam kan volkomen gezond en gaaf doorgaan tot in lengte van dagen, maar als de geest het wil en zelf beslist uit te stappen, is de vraag om genade, een verzoek om hulp. En wie genade weigert heeft kenmerken van een onvoltooide geest.

Paul van den Aardweg, Lisse

Integere expositie

Vorige week zag ik in Poli 1 van het OLVG Oost een expositie naar aanleiding van de opening van het Namenmonument. Op panelen werd aandacht besteed aan de Joodse artsen van vóór de oorlog, van wie een groot deel is vermoord in de vernietigingskampen. Heel integer gedaan, indrukwekkend en ontroerend.

Hulde aan het OLVG!

Nanette Cohen, Amsterdam

Zorgvuldig taalgebruik

Floor van Liemt roept in Het Parool van maandag (journalisten) op beter op het taalgebruik te letten. De voorbeelden die ze geeft van slordig verwoorde interviews zijn schrijnend en hebben volgens mij een dieperliggende oorzaak, namelijk: gebrek aan tijd én wil om echte zorg en aandacht te besteden aan de geïnterviewden en hun verhaal.

Als journalist heb ik me gespecialiseerd in het optekenen van persoonlijke verhalen over gevoelige onderwerpen, ik weet hoe spannend het voor de geïnterviewden kan zijn om persoonlijke ervaringen te delen met een groter publiek en voel me er dan ook extra verantwoordelijk voor hun verhaal juist te verwoorden.

Ik merk helaas ook dat daar in de snelkookpan van de huidige snel-sneller-snelstmedia niet altijd ruimte voor is. Journalisten moeten dus echt de waarde inzien van persoonlijke aandacht om er tóch werk van te maken.

Teus Lebbing, Amstelveen

Nieuwe stijl

Tweede-Kamerlid Lilianne Ploumen ‘dicteert’ de PvdA-fractie in de Eerste Kamer tegen de begroting te stemmen als een aantal wensen niet wordt ingewilligd. Wensen die in de Tweede Kamer niet zijn gehonoreerd. Is dit de nieuwe bestuursstijl die mevrouw Ploumen propageert?

A. Dirkzwager, Amsterdam