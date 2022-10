Opinie: ‘Zorg dat alle jongeren ‘gewoon’ kunnen studeren’

Beeld Sophie Saddington

Wat als ‘gewoon’ studeren onmogelijk is door de situatie waarin je werd geboren? Het bericht over prinses Amalia, die haar beoogde studentenleven onderbreekt wegens veiligheidszorgen, kwam vorige week naar buiten. Hoe machteloos moet zij zich wel niet voelen. De onmacht en de pijn viel van de gezichten van haar ouders af te lezen. De situatie deed het hart van de burgemeester van Amsterdam huilen, de minister-president beloofde alles in het werk te stellen om een studentenleven voor Amalia wél weer mogelijk te maken.

Helaas is Amalia niet de enige van wie de schoolloopbaan in Nederland ongevraagd wordt verstoord bij het aanbreken van haar studietijd. Jongeren die opgroeiden in Nederland maar wier ouders geen verblijfstatus (meer) hebben, valt hetzelfde lot ten deel. Tot hun achttiende hebben zij toegang tot het onderwijssysteem. Zitten ze naast klasgenoten in de schoolbanken die niet nadenken over óf maar wát ze gaan studeren. Halen zij tegelijkertijd hun middelbareschooldiploma. Maar daarna kunnen hun vrienden wel, maar zij geen studie starten.

Natuurlijk is er wel een verschil tussen beide situaties. Anders dan voor Amalia dreigt voor deze jongeren een toekomst in de schaduw van onze samenleving. In je levensonderhoud voorzien zonder opleiding of werkvergunning, om maar niet te spreken van sociale zekerheden, belooft een keihard en onveilig leven. Een situatie die zowel voor de jongeren als voor de stad onwenselijk is. En voor onderwijsinstellingen wringt het afwijzen van jongeren met de juiste diploma’s op zak met het idee van toegankelijk onderwijs.

Daarom werkten de hogeronderwijsinstellingen in Amsterdam en de gemeente dit voorjaar samen aan een convenant waarin ze de gezamenlijke wil uitspreken om deze studenten ook ‘gewoon’ te laten studeren. Nu nog een fractie van de politieke wil waarmee Amalia zich gesteund weet: de goedkeuring van hun studievisum is namelijk cruciaal in veel situaties. Zo werd vorige week bekend dat de IND de studievisa voor een Rotterdams drietal van in Nederland gewortelde jongeren afwees en dat hun studie daarmee stopt.

Een studievisum is makkelijker op te lossen met politieke wil dan de veiligheidsrisico’s rondom Amalia. Maar goed, zij kan haar studie ondertussen wel vervolgen. En haar baan staat niet op de tocht.

Lieke Wissink, Amsterdam