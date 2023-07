Opinie: ‘Zonder verbouwingen verzakken en verpauperen de huizen’

Beeld Vincent Spiering

‘Zonder verbouwingen verzakken en verpauperen de huizen’

Met verbijstering heb ik de laatste Huizenjacht gelezen, waarbij de geïnterviewde geluidsoverlast ondervindt van de verbouwing van de kelder van de buren, in Het Parool van 20 juli jl.

Staat u mij toe andere kanten van deze kwestie toe te lichten. Er is groot gebrek aan woonruimte in Amsterdam, dus elke vierkante meter die binnen de ring kan worden gevonden is meegenomen. Woningen met voldoende ruimte en meerdere slaapkamers zijn dus een welkome afwisseling op de verhokte etages waar een halve verdieping voor de hoofdprijs aan een starter wordt verhuurd.

Tot slot staan de buurten rondom het Vondelpark bekend om hun slechte funderingen, als gevolg van de slechte bouwmethoden van begin 1900 en het feit dat het Vondelpark als een spons al het grondwater uit de buurt opneemt, waardoor paalhoofden van de fundering bloot komen te staan en gaan rotten.

Op den duur moeten alle funderingen van Oud-Zuid en Oud-West eraan geloven, en het is dan volkomen begrijpelijk dat eigenaren direct een kelder plaatsen, wat tegenwoordig grondwaterneutraal mogelijk is (overigens een vereiste voor de gemeente).

Op deze manier is de investering van herfundering, die vaak minimaal 100.000 euro bedraagt, de moeite waard. Zo’n ingrijpende renovatie gaat bovendien altijd gepaard met verduurzaming: oude schuiframen worden dubbelglas, loden leidingen worden vervangen voor veilige waterleidingen, isolatie wordt aan hedendaagse brandveilige normen aangepast en verzakkende vloerbalken worden verstevigd. Anders doet men het gewoon niet, leert de praktijk, en verzakken en verpauperen de huizen.

Ik sluit graag af met: Gemeente: goed gedaan, het verlenen van deze bouwvergunning. Gezinnen die bijdragen aan de economie van Amsterdam kunnen ook in hun stad blijven wonen. Woningen worden opgeknapt, verbeterd, meters worden toegevoegd, kortom: de BV Nederland is aan het werk en de kassa rinkelt overal: de loodgieter verdient zijn brood, de stucadoor, de timmerman, de kozijnman en de schilder zetten eten op tafel, dankzij deze bouwvergunning. Ook de gemeentekassa rinkelt in de vorm van leges op vergunningen. Daarvan kan de sociale huurwoning van mevrouw dan weer worden bekostigd.

Diederik van Raalte, Amsterdam

‘Stop met de aandacht voor VanMoof en ‘move on’’

Al bijna een week is er heel veel aandacht in diverse media voor het fietsenmerk VanMoof dat failliet is verklaard en wacht op een eventuele doorstart. Ik heb deze week het merk eens ingevoerd op een grote landelijke advertentiesite voor tweedehands spullen en er zijn opvallend veel mensen die de laatste week tot het besluit zijn gekomen hun fiets van bovenstaand merk te verkopen, met als reden dat zij de fiets toch niet zoveel gebruiken, een verhuizing, of de aanschaf van een scooter.

Het ‘Peace of Mind’-onderhoudspakket wordt vaak duidelijk benoemd, hetgeen vreemd is aangezien het bezit van zo’n fiets momenteel een hoop stress oplevert. De klanten die boos zijn omdat VanMoof niet eerlijk is geweest over de situatie, lijken zelf ook niet eerlijk te willen zijn.

Natuurlijk is het ontzettend vervelend als je fiets ergens ter reparatie staat of je een groot bedrag hebt aanbetaald zonder te weten of het product ooit geleverd wordt. Maar er zijn veel grotere problemen die de aandacht vragen in deze wereld en ons land, zoals de vele crises die nog opgelost moeten worden.

Stop met de aandacht voor VanMoof en ‘move on’.

Ilona Dekker, Nieuwegein

‘Eerder kunstprofessional naar het bedrijfsleven dan andersom’

Het is natuurlijk altijd toe te juichen als er geld gaat naar de culturele sector (Het Parool, 20/7). Dat er onder meer geld gaat naar het platform Cultuurherstel, dat ‘professionals uit het bedrijfsleven als coach verbindt aan culturele organisaties’, klinkt mij echter in de oren als een slecht idee van gisteren voor de problemen van vandaag.

De staat waarin het bedrijfsleven ons heeft gebracht geeft eerder aanleiding om professionals uit de kunsten als coach te verbinden aan het bedrijfsleven.

Diederik Lohman, Amsterdam