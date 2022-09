Opinie: ‘Zonder kunst en cultuur zal Amsterdam niet zo groot worden’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

‘Hoezo konden we als stinkend rijk land die baby niet redden?’

Het lijkt wel of politici en boeren geen kinderen hebben. Ik heb geen andere verklaring. De politiek is bezig met stemvee en macht. En boeren denken zelfs een recht te hebben verworven aan de hand van deze natuurcrisis. Dezelfde boer die als zesde generatie voor een groot deel verantwoordelijk is voor die crisis. En nu staan beide partijen vanuit hun schreeuwkuilen naar elkaar te lonken, waarbij vooral het CDA de rokken hoog heeft opgeschort. Er wordt tegelijkertijd gedreigd met geweld. Een politieke crisis is aanstaande. En het gaat weer niet over waar het over moet gaan. Namelijk dat wij als stinkend rijk land nog geeneens in staat zijn om het leven van een drie maanden oude vluchtelingbaby in Ter Apel te redden. Kinderen die de toekomst zouden moeten hebben, maar tegen die tijd is dankzij ‘the Dutch way’ de aarde al drie keer opgebruikt. Ik schaam me diep.

Jan Daalman, Aalsmeer

‘Voorspellingen over de inwoners van Amsterdam komen zelden uit’

‘Amsterdam moet zich erop voorbereiden de eerste Nederlandse miljoenenstad te worden’ (Het Hoogste Woord, 27 augustus). Altijd grappig dit soort voorspellingen. Ze komen echter zelden uit. Eind jaren vijftig werd ook al voorspeld dat Amsterdam binnen tien jaar de grens van een miljoen inwoners zou passeren.

Wat was de werkelijkheid: vanaf 1960 tot midden jaren tachtig daalde de bevolking met meer dan 200.000 inwoners. Pas in 2020 had Amsterdam weer net zoveel inwoners als in 1959.

Gerard Schaft, Bergen (Noord-Holland)

‘Zonder kunst en cultuur zal de stad niet zo groot worden’

Geachte mevrouw Naoum Néhmé, u heeft het in uw artikel over een ‘holistische’ aanpak als het gaat om de groei van Amsterdam. Dat lijkt mij een puik idee. Wat me echter opvalt aan uw artikel is dat u erin slaagt om geen enkele keer (de rol van) kunst en cultuur te noemen als het gaat over die groei. Als kunstenaar en curator, maar vooral als inwoner van Amsterdam, pleit ik ervoor om daar wél een punt van te maken. Zonder cultuur (en een cultuurbeleid dat gericht is op die groei, laten we het een masterplan noemen) zal de stad razendsnel verdorren en voorspel ik dat we straks die mooie negende plek op de lijst van leefbare steden net zo makkelijk weer kwijt zijn. Naast de metro zou ik daarom ook kunst en cultuur een stuk serieuzer nemen.

Victor Engbers, Amsterdam