Opinie: ‘Zó voorkom je dat ouderen dagen op de grond liggen na een val’

‘Zorg ervoor dat je eerder gemist wordt’

Drie dagen lag Karine (74) op de vloer na een val voor ze werd gevonden door haar maatje Iris (19) die bij haar was gaan kijken vanwege een dit-is-niet-pluisgevoel. Bij de tips om dit soort situaties te voorkomen ontbreekt een essentiële: zorg ervoor dat je eerder gemist wordt.

Ook mensen die niemand hebben, blijken in dit verhaal wel degelijk na een paar dagen gemist te worden, bijvoorbeeld door een maatje als Iris of door de buurvrouw. Spreek met zo iemand af dat je elke dag een teken van leven geeft, bijvoorbeeld door een berichtje te sturen of in te spreken. Komt dat teken op een dag niet, dan zoekt de ander contact.

Mijn moeder (80 plus) smst mij elke ochtend en doet ze dat niet, dan sms ik haar rond de middag. Als ze daar niet op reageert, ga ik erachteraan. Ben ik bang dat ik daar niet aan denk, dan zet ik een herinnering in mijn eigen telefoon. Elk uur in nood op de grond is er natuurlijk een te veel, maar op deze manier voorkom je wel dat uren dagen worden.

Mijn ervaring is dat het weinig belastend is voor de contactpersoon, dus het kan ook met een druk leven, of als je zelf niet in staat bent om direct hulp te bieden, maar wel alarm kunt slaan voor de ander. Durf te vragen, en aan te bieden – een eenvoudige manier om een beetje om te kijken naar elkaar.

Irene Geerts, Amsterdam

‘Er zijn ook topvrouwen in techbedrijven’

Zaterdagkrant, interview met Glenn Fogel, ceo van Booking. Het lijkt me niet dat hij het had over een ‘male top executive’ toen hij sprak over het algemene probleem bij techbedrijven om talent te behouden. “Elke topman van een technologiebedrijf worstelt ermee dat er wereldwijd aan talent wordt getrokken,” zegt Fogel, aldus het artikel in jullie krant.

Betekent dit dat topvrouwen dit probleem niet hebben? Of wordt hier voor het gemak de helft van de bevolking buiten beschouwing gelaten in de vertaling van een term als ‘top executives’?

Kom op Parool, het is 2023!

Aukje van Hooijdonk, Amsterdam

‘Hebben we geen alternatief voor Mark Rutte?’

Derk Sauer schreef dat de legitimiteit van Poetin ‘allang niet meer is gebouwd op zijn populariteit, maar rust op het gebrek aan alternatieven’. Geldt dit ook niet voor Mark Rutte?

Henk Penseel, Naarden

‘De naam van de curator wil ik ook weten’

Op/in elk boek staat tegenwoordig de naam van de vertaler duidelijk te lezen. Maar waarom worden curators niet ook altijd genoemd bij exposities? Wie ooit in een museum of galerie komt, weet dat het werk van kunstenaars belangrijk is, maar ook de kracht van de curator. Die zaken uitzoekt, zaken voor elkaar krijgt, bruikleen et cetera.

Ik miste in het stuk over de tentoonstelling van het Cobra Museum de naam van curator Maarten Bertheux. Als zijn naam niet aan deze tentoonstelling verbonden zou zijn, zouden sommige werken daar niet hebben gehangen. Dus kan voortaan ook de curator ergens genoemd worden? Dan begrijpen we welke ‘stille krachten’ er absoluut zijn!

Gonny van Oudenallen, Amsterdam