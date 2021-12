Opinie: ‘Zo kan de gemeente de internationalisering in de stad bijsturen’

De gemeente zou onder meer het voordringen op de woningmarkt moeten bestrijden met voorrangsregels voor nieuwe woningen, schrijft Duco Stadig. Beeld ANP

Is de internationalisering van de stad (mooi beschreven in Het Parool van 27 november) iets wat ons overkomt, zoals ook de stormachtige groei van het toerisme ons is overkomen? Of valt er nog iets bij te sturen, iets te kiezen? Moeten we ons erbij neerleggen dat expats op de woningmarkt voordringen omdat ze meer kunnen betalen en daarmee de middengroepen de stad uit drukken? En dat ieder vrij plekje wordt volgebouwd met woontorens met miniwoningen waar gezinnen met kinderen niets aan hebben?

Er valt wel degelijk iets te kiezen, schreef de Boston Consulting Group eerder dit jaar in een rapport. De stad kan de internationalisering ruim baan geven, zoals nu gebeurt, of ze kan bijsturen, zoals ze nu met het toerisme probeert te doen. De reactie van de verantwoordelijke wethouders was toen: we hoeven niet te kiezen, we kunnen gewoon alles tegelijk willen. Gewoon veel woningen bouwen, dat is alles. Dat doet de stad nu echter al ruim zes jaar en het helpt niks. Geen wonder: het aantal arbeidsplaatsen groeide hier de afgelopen jaren drie keer zo snel als het aantal woningen.

De gemeente zou moeten streven naar meer balans tussen de economische ontwikkeling en de groei van de woningvoorraad. Dat kan ze vooral doen door de groei van de kantorenvoorraad te beperken. En ze zou het voordringen op de woningmarkt moeten bestrijden met voorrangsregels voor nieuwe woningen, zoals nu met enkele projecten in Zuidoost gebeurt. Als de gemeente wil kan ze dit ook voor de hele huurvoorraad tussen 750 en 2000 euro opleggen, door dat deel van de voorraad schaars te verklaren. De Huisvestingswet geeft haar daarvoor de mogelijkheden. Welke politieke partij maakt zich daarvoor sterk?

En Den Haag zou de fiscale bevoordeling van expats moeten stoppen. Dat lokkertje is inmiddels allang niet meer nodig en zelfs ongewenst.

Duco Stadig, Amsterdam