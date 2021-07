Opinie: ‘Zo is Ingrid van Engelshoven net Thierry Baudet’

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen tijdens een werkbezoek aan het strijkorkest Amsterdam Sinfonietta. Beeld ANP

Demissionair minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven wil kunst die aanleiding kan geven tot microagressie uit de universiteiten bannen.

Het is pijnlijk, maar ook beangstigend dat iemand met haar functie en bijgaande verantwoordelijkheid zo duidelijk laat blijken niets van kunst te begrijpen.

Zoals iedereen met een promille verstand van cultuur begrijpt, is kunst verbeelding, het is fictie. En dat fictie tal van emoties in mensen kan opwekken is niet alleen de bedoeling van kunst, het vormt een aanleiding tot debat waar een democratie alleen maar baat bij heeft.

Artistieke vrijheid

En waar baseert deze demissionaire minister zich op? In elk geval niet op de wet, die artistieke vrijheid als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting waarborgt. Nergens staat geschreven dat er onderwerpen zijn waarover geen kunst gemaakt mag worden.

Nergens staat dat een kunstenaar verplicht is rekening te houden met de gevoelens van het publiek. Aan de minister de taak om de wet te handhaven en daarmee kunstenaars bescherming te bieden tegen dergelijke vormen van censuur.

Dwaze ideeën

De dwaze ideeën van een betrekkelijk kleine groep extreemlinkse radicalen die geen enkele kunstopvatting dan de eigen tolereren moet zij niet overnemen, maar uit hoofde van haar functie juist bestrijden.

En weet de demissionaire minister ook dat zij hiermee haar aartsrivaal Thierry Baudet in de kaart speelt door een precedent te scheppen?

Ook hij is van mening dat kunst die niet binnen zijn eigen kunstopvatting valt, namelijk de verheerlijking van de vaderlandse geschiedenis, uitgebannen moet worden. Zo worden wij kunstenaars nu dus vanuit zowel extreemlinkse als extreemrechtse hoek bedreigd en hebben wij een minister die ons niet steunt, maar bijdraagt aan het inperken van onze vrijheden.

Bij deze een oproep aan de universiteiten, die er zorg voor zouden moeten dragen dat geen enkel kunstwerk ook maar een millimeter van zijn plek wijkt vanwege gevaarlijke, vrijheidsbeperkende ideologieën.

Nelle Boer, Zwolle