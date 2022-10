Opinie: ‘Zet in de Sluisbuurt een groot aantal goedkope huurwoningen neer’

In de Sluisbuurt moeten 5500 nieuwe woningen komen. Beeld Gemeente Amsterdam

Het gaat niet goed met de woningbouw in Amsterdam. Vooral in de sociale sector wordt het tekort steeds groter. Al jaren streeft de gemeente in de nieuwbouw naar een percentage van 40 procent socialesectorwoningen. Dat wordt (blijkt een jaar later) dan niet gehaald. Omdat er wel sloop en verkoop plaatsvindt van die woningen neemt het aantal goedkope huurwoningen in Amsterdam af, terwijl het aantal gegadigden toeneemt.

Het meest schrijnend is de situatie van de erkende asielzoekers (statushouders), die de toezegging van gezinshereniging hebben gekregen, maar zonder woonruimte het gezin niet naar Nederland over kunnen laten komen. Naast het schenden van die belofte is er ook een praktisch probleem: doordat de statushouders niet doorstromen naar een eigen huurwoning is er niet genoeg opvang voor nieuwe asielzoekers.

De gemeente Amsterdam doet veel en het tijdelijk beschikbaar stellen van een passagiersschip is mooi, maar deze noodoplossing is slechts een druppel op de bekende plaat.

Duur en tijdrovend

Kortom: in de sociale sector, waar naast de genoemde statushouders ook veel Amsterdamse jongeren en ouderen passende woonruimte zoeken, moet de nieuwbouw snel minstens die 40 procent bereiken. Pas dan kunnen de wachttijden minder lang worden en komt er in de stad een mogelijkheid van doorstroming.

Ondergetekende woont op het Zeeburgereiland en kijkt vanuit haar woning op de hijskranen die in de Sluisbuurt 5500 woningen gaan bouwen. De grondwerkzaamheden zijn achter de rug, er wordt nu echt gebouwd.

De eerste woontoren (Justus), is in aanbouw, maar de huren in die toren zijn bestemd voor mensen met een middeninkomen. Ik vrees dus dat ook hier weer geen sprake zal zijn van die 40 procent socialesectorwoningen. Op vragen daarover krijg ik geen duidelijk antwoord. Wel weet ik dat echt hoge hoogbouw (van meer dan 20 etages) nagenoeg nergens een noemenswaardig percentage in de sociale sector heeft. Kortom: hoogbouw is duur en tijdrovend.

Goede voorzieningen

Ik heb een voorstel: pas het bestemmingsplan aan en maak het mogelijk om op het nu nog braakliggend deel van de Sluisbuurt (dat is de Noordpunt) snel een groot aantal prefab-woningen van vier of vijf etages te plaatsen. Dat de riolering etc. al in de grond is gelegd is dan een bijkomend voordeel. Met name houtbouw kan tot een snelle en goedkope productie leiden. Bovendien is houtbouw qua stikstof minder problematisch.

Nu is dit terrein aan de Noordpunt bestemd voor de bouw van twee zeer hoge woontorens, die volgens de architecten zeer milieuvriendelijk worden. Die plannen zijn het overwegen en wellicht het in uitvoering brengen zeker waard, maar nu hebben we in Amsterdam een schrijnend tekort aan socialesectorwoningen. Die hoogbouwtorens kunnen ook elders worden gebouwd.

Het wordt dan een buurt van enige honderden goedkope woningen bestemd voor jongeren, ouderen en statushouders, met op loopafstand goede voorzieningen. Mijn voorstel vraagt van de gemeenteraad om met spoed een plan te wijzigen. Dat gebeurd wel vaker, maar is niet altijd wenselijk en brengt ook kosten met zich mee. Maar in dit geval kan men beter ten halve keren, dan ten hele dwalen. Nood breekt wet.

Saar Boerlage, Amsterdam