Opinie: ‘Zet honderd kinderen in het burgerberaad over het klimaat’

‘Het burgerberaad over het klimaat moet uit kinderen bestaan’

Ik vind het een goed idee dat er een miniburgerberaad komt over klimaat, maar ik vind niet dat honderd volwassenen het moeten doen, maar honderd kinderen. Kinderen moeten ook meedenken over de wereld en de natuur, want zij leven straks in die wereld en de volwassenen niet meer.

Luuk de Groot (11 jaar), Amsterdam

‘Van Gaal is de vriendelijke oom die Advocaat bij Sparta was’

Amsterdam is terecht trots op de nu wederom gevierde succes­trainer Van Gaal. Zijn nieuwe vaderlijke elan en optreden als wijze en vriendelijke oom is wel afgekeken van Dick Advocaat. Deze Hagenees, die (ook) in Rotterdam grote successen heeft gevierd als coach, kende in zijn periode als Spartacoach een vergelijkbare transformatie. ‘De ­kleine generaal’ heeft de huidige bondscoach de weg gewezen: met veel lachen en een extra dosis empathie is met elke groep een maximaal resultaat te bereiken. Uiteindelijk is Sparta onder Advocaat na veel strijd gedegradeerd; zelfs Advocaat kon het gebrek aan spelerskwaliteit niet compenseren. Zou Van Gaal meer succes hebben?

Maarten Racz, Enschede

‘Oranjes moeten van graven in Delft afblijven’

De grafkelder van de Oranjes in de Delftse Nieuwe Kerk moet worden uitgebreid. Daarvoor moet een aantal eeuwenoude graven worden geruimd. Dat is te gek voor woorden; deze graven behoren tot het erfgoed van Delft en de Nieuwe Kerk. Hieruit blijkt weer dat koning ­Willem-Alexander ver weg staat van het volk waarvan hij koning is.

Misschien willen de nog te overlijden leden van het Koninklijk Huis wel gecremeerd worden. Dat is modern en lost het probleem op; je kunt gewoon een urn plaatsen waar nog plek is.

Kees Besseling Kabath, Amsterdam

‘Wat een kleinzielige reactie van Holman op Kaag’

Als jarenlange Paroollezer begin ik de krant altijd met de column van Theodor Holman. Maar de tekst van woensdag schoot me in het verkeerde keelgat. Wat een domme, kleinzielige reactie op mevrouw Kaag, die in zijn ogen kennelijk te netjes praat en zich te netjes kleedt. Geen enkele inhoudelijke argumentatie waarom hij een hekel aan haar heeft. Een bekende reactie van iemand die het beschavingspeil van een ander niet haalt. Jammer en Het Parool onwaardig.

Hans de Jong, Amsterdam

‘Zonder onderling vertrouwen komt Remkes ook nergens’

Jarenlang heb ik de heer Remkes meegemaakt als voorzitter van de Provinciale Staten van Noord-­Holland. Een man met jarenlange ervaring, maar die weinig tegenspraak duldt. Twee jaar geleden had de gemeente Zaanstad hem ingehuurd om de impasse die decennialang heerst op de Zaanse Schans vlot te trekken. Hij schreef een advies en weg was hij weer. Hij zou bemiddelen, maar in dat wespennest had hij geen zin. Nu is hij aangetrokken voor de kabinetsformatie. Je kunt alles vlot trekken, maar als er geen onderling vertrouwen is tussen partijen en de wil ontbreekt om gezamenlijk de schouders eronder te ­zetten, blijven de onderlinge brandjes smeulen, zoals ook op de Zaanse Schans, ondanks de vele rapporten en goedbedoelde adviezen.

Olga de Meij, Amsterdam