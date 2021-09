Opinie: ‘Zet geen pseudowetenschap in uit naam van je vrijheid’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Zet geen pseudowetenschap in uit naam van je vrijheid’

Covid-19 is echt, de druk op de gezondheidszorg is echt, de vaccins zijn echt en werken. De afweging is daarom of je het voortdurend checken op het risico dat je anderen besmet (vaccinatie- en/of antistoffenstatus) een aanvaardbare inbreuk op je privacy vindt, afgezet tegen het risico dat je voor anderen vormt als je besmettelijk bent, of niet.

Vind je die inbreuk niet aanvaardbaar, prima, in die mening kan ik me nog wel verplaatsen, maar ga dan niet het risico voor anderen en de gezondheidszorg wegredeneren met pseudowetenschap, ‘fake news’, of over ‘verbinding’ en ‘liefde’ beginnen.

Die liefde moet namelijk, als je je vrijheid vooropstelt, juist komen van de risicogroepen, door begrip te hebben voor diegenen die hun vrijheid niet beknot willen zien om hen te beschermen.

Jeroen Bos, Amsterdam

‘Depay had die selfieknaap in zijn nekvel moeten grijpen’

Tijdens de voetbalwedstrijd Nederland-Montenegro rent een knaap het veld in. Hij vliegt op Memphis Depay af en wil met hem een selfie maken. In plaats van de knaap direct in zijn nek te pakken en aan de zijlijn aan een steward af te leveren, staat Depay toe dat er met hem een selfie wordt gemaakt. Dit is nu het schoolvoorbeeld van ‘verkeerd gedrag belonen’. Kan Van Gaal dit tijdens de trainingen ook even aanroeren?

Henk Visser, Amsterdam

‘Sfeerloze Kalverstraat kan zoveel beter’

Wat een ontgoocheling vanmiddag toen ik voor het eerst sinds lange tijd weer eens in de Kalverstraat was en een sfeerloze winkelstraat met veel leegstand aantrof.

Vannacht droomde ik over de Kalverstraat en zag een levendige straat met veel terrasjes, heel veel groen en bloemen en met allemaal vriendelijke vrolijke mensen. De huizen waren bewoond en er was een overkapping voor als het regent.

Vanmorgen vond ik het een prachtig plan en dacht: waarom ook eigenlijk niet!

Mischa Broere, Amsterdam

‘Weespersluis is maar een voorbeeld van falen bij bouw nieuwe wijken’

Wat een vreemde tendentieuze kop op de voorpagina van zaterdag 4 september: ‘Weesp loopt vast door gezinnen uit Amsterdam’.

Wat vastloopt is de kinderopvang in het nieuwbouwproject Weespersluis! Huizen tussen de 600.000 en 1 miljoen euro. En het is al een hele tijd zichtbaar in de cijfers – 64 procent van de bewoners heeft kinderen en er komen er nog veel meer aan. Maar Weesp heeft zelf amper inwoners, dus als je zo’n groot project start, komen de kopers al snel van buiten Weesp. Nu is Weesp ook onderdeel van Amsterdam. Maar wie is hier nou verantwoordelijk voor?

Ik zie de afgelopen dertig jaar steeds hetzelfde scenario: we maken een nieuwe woonwijk, of noem het Vinex-locatie, en als er heel veel mensen wonen, is er opeens een probleem met allerlei voorzieningen. Niet alleen kinderopvang, maar echt alle voorzieningen.

Hebben projectontwikkelaars hier helemaal geen verantwoordelijkheid in en mag de gemeente het daarna allemaal oplossen? Daarover kun je bij de vergunningverlening toch afspraken maken, lijkt mij.

Dit gaat zeker nog vijf jaar duren en zal nog veel ergernis geven bij de tweeverdieners. Je had dit allemaal kunnen zien aankomen. Let op als we in de haven gaan bouwen!

Bob de Ruiter, Amsterdam