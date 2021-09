Opinie: ‘Zet deze vijf stappen op de weg naar vrede’

Ursula von der Leyen pleit voor verregaande militaire samenwerking in de EU – in plaats van voor vrede. Beeld REUTERS

Dinsdag 21 september vallen Prinsjesdag en de Internationale Dag van de Vrede samen. Op de Internationale Dag van de Vrede, die in 1981 is uitgeroepen door de Verenigde Naties, staan wapenstilstand en geweldloosheid centraal.

Graag doe ik op deze dag een aantal voorstellen om vrede te bevorderen. Ten eerste acht ik het belangrijk om lokale ngo’s die geleid worden door lokale mensen goed te ondersteunen. Lokale organisaties kennen de lokale problematiek het beste en zijn daarnaast ook kostenefficiënt.

Daarnaast zou een hoger percentage van het bruto binnenlands product besteed moeten worden aan de preventie van gewelddadige conflicten, het verminderen van armoede en het bevorderen van klimaatactie.

Deze punten zijn drie van de vier hoofddoelen, zoals geformuleerd in de beleidsnota Investeren in Perspectief van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – het vierde is inzetten op een sterk internationaal verdienvermogen van Nederland. Het ontwikkelingsbudget van 0,7 van het bbp voor deze doelen tezamen steekt echter schril af ten opzichte van de richtlijn van de Navo om 2 procent van het bbp aan militaire uitgaven te besteden. Zeker als je het laatste IPCC-rapport in aanmerking neemt, waarin wordt beschreven dat de temperatuur op aarde sneller stijgt dan verwacht en de opwarming van de aarde nu wereldwijd merkbaar is.

Verbod op kernwapens

Ten derde vind ik dat Nederland twee belangrijke verboden zou moeten ondertekenen. Reeds 55 landen zien het belang van een wereldwijd verbod op kernwapens, de Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, in. Het is honderd seconden voor middernacht op de doemdagklok van de Bulletin of Atomic Scientists. Middernacht staat symbool voor het eind van het leven op aarde. Het is dan ook hoog tijd dat Nederland dit verdrag mede ondertekent. Ook dient Nederland mee te werken aan een wereldwijd verbod op killerrobots, dodelijke autonome wapens. In juli 2015 riepen duizenden wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica daar reeds toe op.

Ten vierde is het belangrijk dat het vredesideaal van de Europese Unie niet verloren gaat. Onlangs pleitte Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, voor de start van een Europese Defensie Unie. Het onderzoeksinstituut Stop Wapenhandel geeft aan dat via het hiermee gepaard gaande Europees Defensiefonds 8 miljard euro uit de EU-begroting 2021-2027 wordt toegekend aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) van wapens en militaire technologie. Graag breng ik in herinnering dat Nederland oprichter is van de EU. Na twee wereldoorlogen besloten zes landen om de productie van de grondstoffen van wapens – kolen en staal – gemeenschappelijk te doen, zodat zij niet meer tegen elkaar zouden vechten. Dit ideaal was een belangrijke grondslag van de EU.

Tot slot pleit ik ervoor dat Nederland niet alleen zelf het goede voorbeeld geeft, maar er ook bij andere landen op aandringt om onze prioriteiten helder stellen. In 2020 werd er wereldwijd 1981 miljard dollar uitgegeven aan wapens. Een toename van 2,6 procent ondanks een wereldwijde krimp van het bbp door de coronapandemie.

Volgens de Verenigde Naties is slechts 30 miljard per jaar nodig om honger op aarde te beëindigen.

Verenigen

Het thema van de Internationale Dag van de Vrede voor 2021 is ‘beter herstellen voor een rechtvaardige en duurzame wereld’. Volgens het Klimaatakkoord van Parijs willen landen de opwarming van de aarde beperken tot anderhalve graad. Onderzoek van Climate Action Tracker laat zien dat alle landen met grote economieën niet op koers liggen.

Kortom, het is tijd om niet langer tegen elkaar te vechten, maar om ons als mensen te verenigen. Om samen te werken aan vrede, het beëindigen van honger, het nemen van acties om het klimaat en de natuur te redden. Laten wij respect hebben voor het leven. Voor: een wereld waarin alle kinderen kunnen spelen.