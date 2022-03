Opinie: ‘Zeg giftige positiviteit gedag en baal gewoon eens’

Beeld Getty Images

Op mijn achtste kreeg ik te maken met mijn eerste tegenslag: mijn oma, bij wie al voor mijn geboorte COPD werd geconstateerd, overleed. Ik hield veel van haar, dat wist ik, wat ik nog niet wist op die leeftijd is dat ziekte lijden en uiteindelijk sterven met zich meebrengt.

Naarmate ik opgroeide, kende mijn leven steeds vaker nare gebeurtenissen. Keer op keer vertelde ik mezelf dat ook deze gebeurtenis me uiteindelijk sterker zou maken, alsof lijden ooit bestaan heeft met als doel om je iets bij te brengen. Hoe ik aan die gedachte kwam, is me tot op de dag van vandaag een raadsel, maar zij zat stevig in mijn brein geplant. Inmiddels weet ik dat ik niet de enige ben die gewend is zo naar nare dingen te kijken: om mij heen zie ik veel mensen ernaar streven om met een roze bril naar nare gebeurtenissen te kijken.

Giftige positiviteit

Men lijdt aan radicaal optimisme, zoals Amerikaans psychotherapeut Whitney Goodman het fenomeen gepast noemt in haar boek ‘giftige positiviteit’. Iets moois als optimisme, is in onze samenleving doorgeslagen. De drive om iets zonnig in te blijven zien en niet op te geven, is verworden tot iets giftigs dat ons ervan weerhoudt om tegenslagen echt te verwerken en ons er eerder toe zet narigheid te verdringen. We keren ons af van de emoties die die gebeurtenissen ons daadwerkelijk brengen.

Giftige positiviteit komt in veel situaties naar voren. Tegen iemand die een verlies geleden heeft, zeggen we dat het lijden van dat verlies die persoon toch vast ook sterker heeft gemaakt. En ouders met lastige kinderen mogen niet klagen, ‘want er zijn ook mensen die geen kinderen kunnen krijgen’ en ‘kinderen zouden juist een zegen zijn’.

Rouwen

Ook voor rouwen is weinig plek overgebleven in onze samenleving. Rouwen is nu eenmaal een weinig vrolijke aangelegenheid en daar houden we niet van, zo schreef Gijs van der Sanden recent nog in zijn boek De dingen die je vergeet. In dat boek vraagt hij zich af of het verlies van zijn ouders hem niet simpelweg tot een zwakker in plaats van een sterker mens heeft gemaakt – een gedachte waar ik me zeker in kan vinden, want niet alles maakt je als mens sterker. En waarom zou dat moeten?

Sociale media is van grote invloed op onze relatief ongezonde kijk naar optimisme, pessimisme en de haast niet langer bestaande balans tussen die twee termen. Het gras lijkt aan de overkant immers altijd groener. Doordat je op sociale media alleen maar ogenschijnlijk gelukkige mensen ziet en mensen die veel aan zichzelf werken, valt het alleen nog maar meer op als je van die geluksnorm afwijkt. Het probleem van giftige positiviteit is dan ook heel breed, want we verliezen er niet alleen ons realiteitsbesef door, maar geven mensen ook nog eens het gevoel dat hun menselijke emoties onmenselijk zijn.

Averechts effect

Maar daarmee doen we gevoelens teniet. Uit onzekerheid streven we naar een wereld die alleen maar blijheid kent, maar dat is niet alleen schadelijk, het heeft een averechts effect. De schijn ophouden zorgt alleen maar voor méér ellende. Zo toonde een onderzoek van de Tilburg University recent aan dat mensen die meer druk ervaren om gelukkig te zijn, over het algemeen juist minder tevreden zijn met hun leven en zich vaker somber en angstig voelen. Hoe harder je probeert – zo duidt het onderzoek – hoe meer je je immers bewust wordt van de aspecten van het leven waarin je nog niet zo gelukkig bent als je eigenlijk zou willen zijn.

Zelf heb ik mijn roze bril afgezet. In een maatschappij waarin geluk najagen de norm is, ben ik er namelijk van overtuigd dat als we voluit willen leven, er ook en misschien zelfs juíst ruimte moet zijn voor de dingen die ons daarbij in de weg kunnen staan, zoals schaamte, angst en kwetsbaarheid. Wil je het geluk in je leven volledig en in alle glorie kunnen ervaren, dan is het dus essentieel dat er ook ruimte is voor emoties die voor je gevoel niet altijd even goed binnen dat voortdurend vrolijke kader passen. Heb je een keer een baaldag, drukt het woord ‘rotsituatie’ niet de lading van wat je ervaart, of heb je simpelweg zin om een potje ongegeneerd te klagen? Doe dan dus, alsjeblieft, vooral lekker je ding.

Fabienne Kamphuis, Studente journalistiek aan de School voor Journalistiek in Utrecht