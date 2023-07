Opinie: ‘Zaterdag zag ik Willem-Alexander voor het eerst als mens, en dus als koning’

Koning Willem-Alexander bood zaterdag zijn excuses aan voor het slavernijverleden. Beeld Brunopress

Zaterdag 1 juli 2023 was de dag dat ik Willem-Alexander voor het eerst als koning zag, juist omdat ik hem daar in het Oosterpark tijdens Keti Koti als méns zag.

Vanaf een bankje ergens tussen de vele paraplu’s keek ik samen met mijn moeder naar de herdenking, die een diepe indruk zou maken. Omringd door mensen in de mooiste kleuren voelde ik tijdens de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden boven alles liefde. Voelbare liefde, uit hoop op verbetering, hoop op verbinding en hoop op gelijkwaardigheid.

Willem-Alexander was zichtbaar gespannen toen hij aankwam bij de herdenking en tijdens zijn passen naar het katheder voelde je de spanning door het hele park gaan. Zijn snelle spraak verried ook bij de koning zelf de zenuwen. En toen het moment van excuses eindelijk daar was, barstte een gigantisch applaus los. Tranen biggelden over de wangen van mensen om ons heen. Nooit eerder voelde ik zo’n grote ontlading zich over een groep heen verspreiden. Het raakte me diep.

Met de historische afsluitende woorden ‘Den keti koti, fu tru’ – ‘De ketenen zijn verworpen, echt waar,’ bleek onze koning ook een mens. De ontlading in zijn gezicht en de oprechte lach na afloop, lieten zien dat het verleden ook hem, of misschien juist hem, niet in de koude kleren is gaan zitten. Als koning verbond hij, als mens misschien nog meer.

Aan mijn medestudenten, generatiegenoten en eigenlijk iedereen: maak alstublieft tijd om de volledige excuses van de koning terug te kijken. Of nog liever: de gehele herdenking. Want hoewel de excuses van Willem-Alexander logischerwijs de aandacht krijgen, waren de krachtige woorden van Natasja Gibbs, Marian Markelo en Linda Nooitmeer minstens even indrukwekkend.

Kijk de herdenking terug en laat u inspireren door de kracht van de gemeenschap die zich jarenlang zo hard heeft gemaakt voor dit historische moment. En laat u nog meer inspireren door de verbindende houding die zij hierin aannemen. Voel de liefde die zij uitstralen, en het verdriet dat zij bij zich dragen. Voel het ongemak daar waar het nodig is. Want alleen op die manier kunnen we als samenleving, nu en in de toekomst, dichter bij elkaar komen.

En laten wij, iedere Nederlander, iedereen die belasting betaalt, het verzoek om materieel herstel actief steunen. Niet omdat u dat zelf belangrijk moet vinden, maar omdat het belangrijk is voor een groep die onze respect en steun verdient. Vergeet daarbij niet dat alle rijkdom die wij ervaren, zoals een goed zorgstelsel en een krachtig onderwijssysteem, mede te danken is aan de welvaart die Nederland vroeger heeft opgebouwd dankzij slavernij, en dus over de rug van mensen van vlees en bloed.

Wouter van Wessel (24) is student econometrie en woont in Amsterdam