Opinie: ‘Zadel Zuidoost niet op met de prostitutieproblemen van Centrum’

Beeld Robin Utrecht/ANP

Volgens buurtgenoot Gust de Wit kan een erotisch centrum prima in Zuidoost komen, zo schreef hij half december. Hij verwijt tegenstanders het nimby-argument (not in my backyard), en als Bijlmerbewoner voel ik me aangesproken.

Zuidoost is volgens mij namelijk dé achtertuin van de stad en die moet je niet belasten met de problemen van elders. We hebben hier problemen genoeg. Er zijn zorgen over geweld op straat, criminaliteit, zorgen over armoede en sociale problemen. De mooie kant van de medaille is dat Zuidoost een prachtig, bruisend stadsdeel is, groen en open, met veelkleurige inwoners uit alle hoeken van de wereld.

Volgens De Wit zijn 15 aangeschoten mannen op de Wallen een potentieel probleem, maar niet op het Arenaplein. Dit lijkt me een wat rooskleurige voorstelling van zaken. Het zijn er natuurlijk minimaal 1500 en het maakt eigenlijk niet uit waar ze rondlopen, want niemand wil ze hebben. Ook de bewoners in Zuidoost niet.

Je moet voorkomen dát er zoveel aangeschoten mannen rondlopen en al helemaal dat ze aangeschoten raken. Pak het probleem zelf dus aan, in plaats van het te verhuizen. Misschien moet vliegen op populaire bestemmingen eindelijk eens duurder worden. Of misschien moet je de relatief goedkope particuliere verhuur aan toeristen nóg meer beperken. Of misschien moet je het ingezetenencriterium eens uitproberen. Ideeën genoeg.

De argumenten van mijn buurman voor een erotisch centrum in Zuidoost, pleiten bovendien niet noodzakelijkerwijs voor verplaatsing naar ons stadsdeel. Beveiliging en betaalde entree kun je ook in het Centrum prima realiseren (poortjes), en ruimte is er met een beetje goede wil ook best te vinden: ik begrijp dat de gemeente vastgoed afstoot omdat veel ambtenaren sinds corona thuiswerken.

De Wit stelt, zonder onderbouwing, dat het waarschijnlijk vooral christenen zijn die zich tegen de prostitutie in Zuidoost keren. In mijn geval klopt dat misschien, maar ik ken genoeg inwoners met een andere overtuiging die een erotisch centrum ook geen goed idee vinden. En, trouwens, wat doet het ertoe? Alsof welke overtuiging dan ook meer recht van spreken zou geven.

Wie garandeert ons trouwens dat na de opening van een erotisch centrum straks de ramen sluiten in het Wallengebied? De gemeente is hier in het verleden niet erg succesvol in geweest. Met een beetje pech hebben we straks prostitutie op de Wallen, in de Pijp (bij het Rijksmuseum) en ook nog in Zuidoost.

Ik hoop toch van niet. Dat heeft niks te maken met mijn religieuze overtuiging, maar alles met zorgen over mijn buurt, de achtertuin van Amsterdam. Zadel Zuidoost niet op met de problemen van de binnenstad.

Mark Bakker, inwoner Gein 3 en werkzaam als docent in het VO in Amsterdam Zuidoost.