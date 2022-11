Opinie: ‘Woningschaarste of juist leegstand: voor de tegencultuur leiden alle wegen naar kraken’

Het gekraakte hotel aan de Plantage Middenlaan werd al snel weer ontruimd. Beeld Dingena Mol

In de communistische leer die in Amsterdam zo nu en dan probeert uit de dood te herrijzen, is privé-eigendom niets meer of minder dan een kapitalistische uitwas. Dankzij ‘de boze geesten van de markt’ waait er een snijdende poolwind door Amsterdam.

Die geesten, zo gaat de redenering verder, halen de ziel uit de stad. Hierdoor is Amsterdam te veel aangeharkt in vergelijking met van de jaren 60 en biedt de stad geen plek meer voor ‘tegencultuur’ maar is ze prooi geworden van pandjesbazen, waardoor ‘woonongerechtigheid’ ontstaat. Door dit sentiment lijkt kraken weer aan populariteit te winnen in Amsterdam.

Pr-woordenbrij

De krakers die vorige maand een gebouw aan Plantage Middenlaan hebben gekraakt, zeggen dat uit idealisme te hebben gedaan, maar hun verhaal is een grijsgedraaide plaat, een nietszeggende pr-woordenbrij. De romantiek over de vorige eeuw spat ervan af: vroeger was het zoveel beter. Toen waren opstand en idealisme zo gewoon. Toen versoepelde de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld de regels, zodat krakers naast een gratis woning ook een relatief hoge bijstandsuitkering konden ontvangen om fulltime actie te voeren.

De hypocrisie waarmee de kraakbeweging enerzijds tegen de gevestigde orde actievoerde, maar anderzijds de hand ophield bij diezelfde orde, is fascinerend.

Gratis woning en een uitkering

Ik kan mij voorstellen dat de huidige generatie krakers verlangt naar de goudgerande arrangementen die hun voorgangers werden toebedeeld: een gratis woning en een uitkering. Daarom eisen ze nu ‘woongerechtigheid’ en zeggen zo op te treden tegen leegstand. Alleen zijn ze niet consistent en niet feitelijk in hun redenering. Want als de huizenprijzen te hoog zijn, dan is het argument ‘het is onbetaalbaar, daarom moeten we kraken’. En als de prijzen dalen, zoals de laatste tijd het geval is, dan is het argument ‘ja, ze dalen, maar ze zijn nog steeds veel te hoog’, zoals kraker Jantje onlangs zei bij Vice.

Als de woningmarkt gespannen is en woningen schaars zijn, dan moeten ze kraken – want schaarste. En als er economische crisis is en woningen of hotels zijn leeg, dan moeten ze kraken – want leegstand. Oftewel: alle wegen leiden naar kraken.

Leegstand is er amper

Overigens blijkt dat het probleem van leegstand wordt opgeblazen om kraken te legitimeren. Vorig jaar startte de gemeente 1078 onderzoeken naar leegstand. In 7 (!) van die onderzoeken leidde het uiteindelijk tot een boete of last onder dwangsom omdat vastgoed langer leegstond dan wettelijk is toegestaan. Verder blijkt, zo meldt de gemeente, dat leegstand zich in de meeste gevallen binnen 6 maanden vanzelf oplost.

Ik kan mij voorstellen dat dit soort rare gedachtekronkels bij krakers, naast het geweld dat de beweging sinds de jaren tachtig decennia heeft gebruikt, de reden waren dat serieuze linkse politici als Jan Schaefer weinig ophadden met krakers. Schaefer vond kraken eigenlijk een vorm van stelen. Ongelijk had hij niet. Het Van Dale woordenboek definieert kraken als ‘inbraak plegen’ en ‘iets met geweld openen’. Je opent iets alleen met geweld als het niet van jou is.

Krakers openen overigens niet alleen met geweld, maar gebruiken ook geweld tegen hulpverleners. Het Parool deed in 2007 verslag van een ontruimingsactie waar balkconstructies waren gevonden die bedoeld waren om politieagenten te verpletteren wanneer zij binnen zouden komen om te ontruimen.

‘Mijn huurwoning werd te duur’

Om de romantische hang naar vroeger nog even overeind te houden: één van de eerste opiniestukken die ik ooit heb geschreven, was in 2009 voor universiteitsblad Folia en ging over kraken. Het publieke debat was toen in volle gang over de nut en noodzaak van het kraakverbod, dat een jaar later alsnog werd ingevoerd. De aanleiding voor mijn opiniestuk was een interview met drie krakende studenten, Laila, Liu en Wessel. Op de vraag waarom zij kraakten, antwoordde Laila: “Vier jaar geleden ben ik begonnen met kraken toen onze huurwoning te duur werd.” Gezien de leegstand in de stad konden de krakende studenten hun gang gaan.

Ik stond perplex. Ik stelde me zo voor wat er zou gebeuren als iedereen die zijn of haar woning te duur vindt, zou gaan kraken. Daarom heb ik mijn opiniestuk destijds als volgt afgesloten: ‘De huidige kraakbeweging is, als overblijfsel van prehistorische tijden, blijven steken in oude idealen. Als trage laatbloeiers, die de vorige revolutie hebben gemist, proberen ze leegstand als excuus te gebruiken om onloochenbare schendingen van het private eigendomsrecht te legitimeren.’

Nog altijd actuele woorden. Het eigendomsrecht is het fundament waarop onze liberale samenleving is gebouwd. Wie ‘woongerechtigheid’ wenst of de leegstand wil bestrijden, mag naar de rechter stappen om zijn recht te halen of betere handhaving van de leegstandsverordening eisen. Maar van andermans bezit blijf je in alle omstandigheden af.