Opinie: ‘Woningnood is van alle tijden, het is om te huilen’

‘Wat is er onconventioneel aan samenwerkende scholen?’

Het middelbaar onderwijs in Amsterdam dreigt aan een voorspelbaar lerarentekort ten onder te gaan. In Het Parool van 26 april schetst Osvo-bestuurder Rob Oudkerk dat “onconventionele maatregelen” niet worden uitgesloten. Dat wil zeggen: meer samenwerking tussen scholen, het delen van docenten, passende inzet van digitaal onderwijs. Wat is daar onconventioneel aan? De afgelopen twee jaar hebben ons toch wel geleerd dat het onderwijs flexibeler ingericht en georganiseerd moet worden. Conservatief en conventioneel denken en doen binnen onderwijsland lijkt mij een groter probleem dan het nu dreigende lerarentekort.

Rick Veltman, Badhoevedorp

‘Waarom moet zo’n krantenkop zo negatief zijn?’

Maandag 25 april viel mij op de voorpagina direct de negatieve teneur van de kop op. Hoe kon het ook anders? Het is denk ik, de langste kop ooit: Als het tegenzit, volgt in het najaar weer een nieuwe lockdown. Nee toch, dacht ik, wat een pessimistisch bericht. Alsjeblieft niet weer al die ellende.

Hoe anders zou ik gereageerd hebben als daar had gestaan: Als het meezit, volgt in het najaar geen nieuwe lockdown. Zo verwoord klinkt tenminste nog enig optimisme door. Hoop ook, er kan nog gehandeld worden. Terwijl het in beide gevallen in feite op hetzelfde neerkomt, word ik bij de ene kop boos, bij de andere kop nieuwsgierig. En ik ben liever nieuwsgierig dan geïrriteerd.

Ruud de Groot, Almere

‘Woningnood is van alle tijden, het is om te huilen’

Eind jaren 50 was mijn oudste zus getrouwd, zwanger en op zoek naar een woning in Amsterdam. Niet te vinden, dus werd het inwonen bij mijn ouders op een klein flatje. Midden jaren 60 was een andere zus van mij, ook getrouwd en zwanger, op zoek naar een woning in Amsterdam. Niet te vinden, dus werd het inwonen bij mijn ouders in hetzelfde flatje.

Begin jaren 70 waren mijn vriend en ik op zoek naar een woning. Wij hadden geluk! We vonden een halve woning van 30 vierkante meter met toilet op de gang in het trappenhuis en uiteraard zonder warm water en douche. Huurprijs 54 gulden per maand. Wij hadden mazzel! In ruim vijftig jaar is er dus niets veranderd in Amsterdam. Het is om te huilen.

Hennie van der Baan, Amsterdam

‘Bij de liberalen kun je politiek onbetrouwbaar zijn’

Kaag, Kuiken en Gündogan stonden afgelopen zaterdag in Het Parool. Toch leidden mijn gedachten mij onherroepelijk naar Rutte, nadat ik de brieven en notities van Tsjechov las. Hij schrijft: als je politiek betrouwbaar bent is dat genoeg om een volkomen aanvaardbaar burger te zijn. Bij de liberalen is het iets dergelijks: het is voldoende politiek onbetrouwbaar te zijn, al het overige wordt dan als het ware door de vingers gezien.

Just Pallandt, Amsterdam