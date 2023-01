Opinie: ‘Woningnet, zet alsjeblieft kloppende informatie én duidelijke foto’s op jullie website’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Foto’s op Woningnet

Regelmatig kijk ik met mijn dochter mee op de website van Woningnet. Ze heeft nog een half jaar om in aanmerking te komen voor een jongerenwoning. Ik verbaas me iedere keer weer over de foto’s. Aan de hand daarvan maak je een keuze of je er wel of niet wilt wonen. Dat is binnenkort nog belangrijker omdat je zoekpunten kunt krijgen bij iedere vier inschrijvingen per maand, maar je raakt die punten ook weer kwijt als je de woning weigert.

Ik zie foto’s voorbijkomen van de auto’s in de straat, van de voorkant van het huis, de buurt. Allemaal te vinden op internet, dus niet relevant. Dan de foto’s van meterkasten, plafonds, vloeren, wc-potten. Slecht genomen en geen goed beeld gevend van de ruimte. Ook aanbiedingen zonder foto’s komen voorbij – dan moet je het doen met een plattegrond. Vaak klopt de informatie niet. Zo staat soms in hetzelfde stuk dat de woning op de begane grond is én op de derde verdieping.

Ik begrijp dat je niets te wensen hebt als je op jezelf wilt gaan wonen als je 27 jaar bent, maar ik verzoek de woningbouwverenigingen om hun informatie over een aangeboden woning zorgvuldig en kloppend op Woningnet te plaatsen, zodat je aan de hand daarvan al een definitieve keuze kunt maken. Het is toch een plek waar je je vijf jaar thuis moet gaan voelen.

Tamara Beelen, Amsterdam

Steek je hand uit!

Steek je hand uit! Dat roep ik iedere dag wel een paar keer als ik op de fiets zit. Even omkijken of er niemand aankomt, hand uitsteken en dan iemand inhalen of van richting veranderen. Is het nou echt te veel gevraagd?

Wiebke van der Scheer, Amsterdam

Oplossing voor fileleed

Er is echt een oplossing voor het parkeerfileleed in de Amsterdamse binnenstad – maar die kost geld. Voer voor alle parkeervergunningsgebieden bewonerszones in. Laat alle niet-inwoners/bezoekers parkeren op P&R-plaatsen. Laat bewoners in de vrijgekomen parkeerplaatsen in de garages tegen normaal tarief parkeren, koop de eigenaren ervan uit en hef de vrijgekomen straatplaatsen op. Laat inwoners van Amsterdam tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van het ov. Uiteraard vallen dan best wat inkomsten van het straatparkeren weg, maar je krijgt er een mooie stad voor terug, waarbij de inwoners ook nog eens beloond worden in plaats van gestraft.

Peter Kersbergen, Amsterdam

Je roes uitslapen kan beter buiten een museum

“Als er één schaap over de dam is, volgen er meer.” Dat gezegde kwam bij me op toen ik óók in het Van Gogh Museum opeens ligzakken zag. Voorheen was dat de specialiteit van het Stedelijk Museum; ze zijn nog steeds te gebruiken bij de door Het Parool matig besproken kelder-expo van Anne Imhof. Ze zijn ongetwijfeld behoorlijk kostbaar, dat budget zou nuttiger besteed kunnen worden. Uitrusten of je roes uitslapen kan veel beter buiten een museum!

Maarten Racz, Enschede