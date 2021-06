Opinie: ‘Woningen zijn zó schaars, die laat je niet over aan de vrije markt’

Beeld ANP

Vrijheid is één van de kenmerken van democratie. Wie geen eigen plek, een ruimte voor zichzelf kan bemachtigen, kent geen vrijheid.

Praten over nieuw te bouwen woningen werkt als een prachtig rookgordijn voor wat nu gebeurt met de bestaande woningvoorraad in Amsterdam. Ik woon in een flatgebouw en betaal voor mijn woning 1100 euro per maand. Komt er een woning leeg, dat zijn er inmiddels al een aantal, dan gaat de huur gelijk omhoog naar 2300 euro.

Deze woningen worden dan ook door drie of vier huurders bewoond, samen kunnen zij de huur wel opbrengen – over de overlast die dat soort huurders oplevert zal ik het niet hebben, dat is een verhaal apart.

Mijn dochter verhuist en de huur van haar vrijkomende woning, tot nu toe 1390 euro, wordt gelijk verhoogd naar 1540 euro per maand.

Zo is de jaarlijkse maximale huurverhoging toch een farce geworden?

Als in oude Amsterdamse panden etages vrij komen, in de Jordaan spreekt men van ‘die hokken’, gaat de huur van 700 gelijk naar 1500 euro. In de Dapperbuurt werd een woning van 60 vierkante meter al verhuurd voor 2000 euro. Dit soort huurverhogingen maakt dat geleuter over ‘conform de markt’ toch tot een grote ergernis.

In praatprogramma’s vertelt men doodleuk dat ‘de woningmarkt is vastgelopen’. Als de motor van mijn auto vastloopt, door slechte monteurs of bestuurders, moet ik een nieuwe auto kopen. Hoog tijd voor een nieuwe Woningwet, dus.

Weg met de vrije woningmarkt, met al die huurtoeslagen en hypotheeksubsidie is er toch allang geen sprake meer van een vrije markt. Voor een schaars goed, en er heerst zelfs grote schaarste, mag er mijns inziens geen vrije markt zijn. De ruimte behoort aan ons allen toe.

Een bepaalde groep heeft het hier nu voor het zeggen gekregen. En natuurlijk mag iemand een huis kopen, maar dan uitsluitend om er zelf in te wonen. Maar hele panden opkopen en voor extreme bedragen verhuren mag niet meer aan de orde zijn. Het recht van honderdduizenden mensen wordt met voeten getreden, gedekt door de wet.

Waar blijft de politieke partij met de slogan ‘Onteigenen, slopen, bouwen’?

Paul Schluter, Amsterdam