Opinie: ‘Wonderlijk dat het kabinet Groningen 200 miljoen te weinig heeft gegeven om gedupeerden tegemoet te komen’

‘Wonderlijk dat het kabinet Groningen 200 miljoen te weinig heeft gegeven’

Terwijl in Groningen mensen uren in de rij moesten staan om in aanmerking te komen voor schadevergoeding, stond de ‘nieuwe’ regering op het bordes van Paleis Noordeinde. Uit nieuwsgierigheid bij het aantreden van dit ‘nieuws’ volgde ik de journaals, hoorde de woorden nog net niet de echo krijgen van het voorgaande kabinet. Ik was verbijsterd dat de oude garde Groningen 200 miljoen euro te weinig heeft gegeven om alle gedupeerden van het gasschandaal enigszins tegemoet te komen. Mijn nieuwsgierigheid haalde het woord ‘nieuws’ van de woordkoppeling en alleen ‘gierigheid’ bleef over.

Paul van den Aardweg, Lisse

‘Het verbod tot het dragen van religieuze uitingen in publieke functies is terecht’

Ik was blij dat de Tweede Kamer een verbod tot het dragen van religieuze uitingen in publieke functies heeft ingesteld. Ik ben absoluut tegenstander van het dragen van dit soort uitingen. Religie is iets persoonlijks en een ander (de burger) behoeft daar niet mee geconfronteerd te worden. Ik denk dat de scheiding tussen kerk en staat in deze zaken van doorslaggevend belang is. Als een gemeentebestuur zou besluiten het toch toe te staan, zou dit een affront zijn tegen het seculaire gedachtengoed in onze samenleving en schade berokkenen aan een goede verstandhouding tussen burger en overheid.

W. Lobbes, Amsterdam

‘Een president moet weten dat hij geen groot man is’

Toen de Amerikaanse president Warren Harding in 1923 onverwachts overleed, werd vicepresident Calvin Coolidge president. In 1924 werd hij herkozen, maar hij stelde zich niet verkiesbaar voor een tweede termijn van vier jaar. In zijn autobiografie schrijft hij: ‘Het is een groot voordeel voor een president, en veilig voor het land, als hij weet dat hij geen groot man is . Als iemand begint te denken dat hij de enige is, die de republiek kan leiden, dan is hij schuldig aan verraad aan de grondslagen van onze instellingen.’’

‘‘Het is moeilijk voor mensen met een hoog ambt de kwaal van zelfbedrog te vermijden, ze zijn altijd omringd door vereerders die vertellen hoe goed je wel bent. Zij lopen in grote mate het gevaar zorgeloos en arrogant te worden. De kans op verstandig en betrouwbaar openbaar bestuur wordt groter als het ambt van president niet te lang wordt uitgevoerd.”

Wessel Oncke, Landsmeer

‘De roman heeft geen hogere waarde dan elk ander boek’

Een fijn gesprek met Job Cohen over zijn afscheid als voorzitter van de raad van toezicht van de OBA afgelopen woensdag in Het Parool. Met een wel rare vervolgvraag van Patrick Meershoek, na het antwoord van wat Cohen zelf graag leest: “Dat is allemaal non-fictie. Leest u geen romans?” Alsof het lezen van romans een betere tijdspassering is dan de boeken die Cohen noemt: Migratie als DNA van Amsterdam van Jan en Leo Lucassen en Zo hadden we het niet bedoeld van Jesse Frederik. Het is een wijdverbreid misverstand om aan romans een hogere waarde toe te kennen dan aan ieder ander soort boek. Jammer dat deze vraag dat misverstand weer bevestigt.

Leo Willemse, Amsterdam