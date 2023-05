Opinie: ‘Winkelen en alcohol combineren is een slecht idee’

Micha Mos en Lotte Terwel vrezen dat de overlas door drankgebruik in de Amsterdamse binnenstad zal toenemen, als winkeliers ook alcohol kunnen schenken. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Vorige week behandelde de kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het wetsvoorstel van Thierry Aartsen over ‘blurring’, een kruisbestuiving tussen horeca en retail. Met dit voorstel wil de coalitie het mogelijk maken dat winkeliers en dienstverleners alcohol schenken en verkopen. ‘Bij de kapper moet je ook een wijntje kunnen drinken,’ klinkt het. Kennelijk is dat voor de VVD zo belangrijk dat ze er een nieuwe wet voor willen maken.

Daarmee de deur wagenwijd openzetten om op allerlei plekken alcohol te schenken is wat ons betreft een hele slechte stap. Voor heel Nederland, en ook voor de Amsterdamse binnenstad.

Of het nou gaat om volksgezondheid, om veiligheid in het verkeer of het uitgaansleven: alcohol is een probleem voor de samenleving. In heel Nederland zou je alcohol juist moeilijker beschikbaar moeten maken. In het Nationaal Preventieakkoord uit 2018 zijn niet voor niets afspraken gemaakt om alcoholgebruik terug te dringen, en het – ook onder jongeren – minder te normaliseren. Van winkelen een alcoholische activiteit maken is daarom volstrekt onlogisch.

Voor horeca-ondernemers betekent blurring dat hun onderscheidende rol op de tocht staat. Alcohol is dan immers overal beschikbaar. Bovendien staan zij aan de lat om hun personeel op te leiden om effectief om te gaan met de uitdagingen van alcoholgebruik.

Winkeliers komen onder druk te staan om allemáál alcohol te gaan schenken. Immers: als de buurman het schenkt, waarom zou de klant dan nog naar jou komen? De eigenaar van het pand weet bovendien dat een uitbater die wél voor een ‘mengformule’ kiest meer kan verdienen, want die heeft een extra mogelijkheid. Daardoor kunnen de huren ook nog eens omhoog gaan – het laatste waar winkeliers nu op zitten te wachten.

Zuiptoerist

En dan de Amsterdamse binnenstad. Al jaren strijden stad en stadsdeel middels de Aanpak Binnenstad om het stadsdeel leefbaar te houden voor haar bewoners en interessant voor alle Amsterdammers. De overlast die met name de zuiptoerist geeft, en de hoge kosten die daarmee gemoeid gaan, zijn niet te onderschatten. Niet voor niets zet Amsterdam met een horeca-ambitieplan in op het terugbrengen van die overlast in het Wallengebied. Nóg meer alcohol in de mix gooien is het allerlaatste wat Amsterdam nodig heeft. Dit zal op veel andere plekken in Nederland niet anders zijn.

Wij roepen de Kamer dan ook op om dit wetsvoorstel te verwerpen. D66 zet in Amsterdam ook in op de Aanpak Binnenstad en het tegengaan van alcoholoverlast. Het zou de partij sieren als ze ook landelijk durft te kiezen voor preventie.

Micha Mos (GroenLinks) en Lotte Terwel (PvdA), Stadsdeelbestuurders Amsterdam Centrum