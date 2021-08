Opinie: ‘Willen we politici die potentieel bloed aan hun handen hebben? Nee!’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

‘Ik ben niet roze, ik ben homoseksueel’

De gemeente Amsterdam heeft de ambtenaren opgedragen om niet meer te spreken van ‘homoseksuele Amsterdammers’ maar van ‘roze Amsterdammers’. Ze gummen mijn seksuele geaardheid gewoon even uit en vervangen die door die lelijke T-Mobilekleur.

Het is zeer beledigend, zeer vernederend en zeer kwetsend. Ik ervaar het zelfs als een van de beledigendste opmerkingen die ik in mijn leven te horen heb gekregen over mijn geaardheid, omdat de opmerking nu afkomstig is van onze overheid

Ik ben homoseksueel en niet roze! Amsterdam kent enorm veel grote problemen, wanneer gaat de gemeente die eens aanpakken en nemen ze hun taak serieus?

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Bestuurd door lieden die potentieel bloed aan hun handen hebben? Nee!’

Het is blijkbaar niet schandalig genoeg dat we bij de terugtrekking uit Afghanistan tolken en hun familie als prooi achterlaten voor de Taliban, nadat ze eerst zijn misbruikt voor ons nut.

Onze politiek, die elk jaar op 4 mei hypocriet zegt dat ‘dit nooit meer mag gebeuren’, refererend aan de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, waarbij Joodse mensen ten prooi vielen aan de Duitse bezetter als ze niet konden onderduiken bij moedige Nederlanders, wilde nu uitgeprocedeerde Afghanen terugsturen naar hun land.

Zoals toen die Joodse mensen ten prooi vielen aan de Duitsers, zouden genoemde tolken en hun familie ten prooi vallen aan de Taliban. Het is slechts na ophef over dit onderwerp dat deze uitzetting een halt is toegeroepen.

Wij willen toch niet bestuurd worden door lieden die potentieel bloed aan hun handen hebben door dergelijk onmenselijk beleid? Nota bene als vertegenwoordigers van een democratie die dus uit ervaring weet wat voor onmenselijke gevolgen kunnen ontstaan door bezetting en onderdrukking. Die nota bene aangaande de vermoorde passagiers van de MH17 riepen dat de onderste steen boven moet komen. Dat was enkel grootspraak, want ze wilden nu zelf mensen op een presenteerblaadje uitleveren aan moorddadige fanatiekelingen: dat is ook moord, weliswaar in indirecte zin.

Dat deze club dit beleid in praktijk had kunnen brengen als een demissionair kabinet, is werkelijk ongelooflijk. Het is des te meer reden om af te treden, en wel met spoed!

Jan Verniers, Arnhem

‘Ik wil nieuwe, kleine tentjes, niet die zaken van De Drie Wijzen’

Meer huizen, meer geld, meer groei. Je zou denken dat we in Amsterdam wel klaar zijn met de monopolisten. Helaas gaan drie van de zes terrastips over De Drie Wijzen uit Oost; de sprinkhanen die het liefst elk café in de stad zouden overnemen. Terwijl ik juist na het coronajaar iets nieuws en kleinschaligs had verwacht. Geldt dan niet voor bier en sympathieke mensen: is genoeg ooit genoeg?

Daan Strating, Amsterdam

‘Overheid, aanvaard consequenties’

Met de WIA als voorbeeld: als de overheid haar afspraken met de burger niet nakomt, dat zij niet binnen de afgesproken twee maanden heeft beslist, dan heeft dat consequenties voor die overheid en niet voor de burger.

Al heel lang zien we dat het terugvorderen van grote bedragen bij de burger tot veel ellende leidt, ellende die vaak door de overheid wordt veroorzaakt doordat zij zich niet aan haar afspraken houdt. Overheid, wees eens moedig en aanvaard de consequenties – je bent er immers voor de burger.

Paul Ogilvie, Ouderkerk