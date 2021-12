Opinie: ‘Wil minister De Jonge de schade voor ons dichte restaurant even betalen?’

Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) bij aankomst op het Binnenhof voor een overleg van bewindslieden om te vergaderen over de aanpak van de coronacrisis. Beeld ANP

Geachte heer De Jonge,

Graag stuur ik u een factuur voor de door ons geleden vermijdbare schade ten gevolge van het beleid van het kabinet inzake de Covid-19-pandemie, waar u primair voor verantwoordelijk bent.

In 2019 zijn wij met ons huidige restaurant gestart. Na de opstartfase begon het goed te lopen en zaten we in de zwarte cijfers. Hier hebben we drie maanden van mogen genieten. Op 16 maart 2020 stopte dit abrupt. Voor ons betekent het een schadepost van 80.000 tot 120.000 euro nettowinst. Aan tegemoetkomingen hebben we in totaal 22.586,52 euro ontvangen. Met alleen al jaarlijkse huisvestingskosten van meer dan 60.000 euro hoeft het geen betoog dat dit een druppel op de gloeiende plaat is. Voor de geleden schade achten wij u, en het kabinet, aansprakelijk.

De eerste lockdown was begrijpelijk, er was tijd nodig om het virus, de epidemische factoren en de ziekteverschijnselen te analyseren en effectieve maatregelen voor te bereiden om de pandemie het hoofd te kunnen bieden. De volgende lockdowns, avondklok en dergelijke waren te vermijden geweest, als de kern van het probleem adequaat was aangepakt.

Het probleem was en is de capaciteit van de ziekenhuizen. Vanaf het begin was duidelijk dat er meerdere golven zouden volgen na de eerste besmettingsgolf. Ik neem het u dan ook kwalijk dat er geen stappen gezet zijn om noodhospitalen, zorghotels en dergelijke in te richten. Onlangs las ik dat uw ministerie er nu over begint na te denken. Waarschijnlijk wordt deze put uiteindelijk gedempt als het kalf verdronken is.

Dat kalf zijn de economische sectoren die keer op keer de rekening kregen gepresenteerd. De horeca, de evenementensector, de bioscopen, theaters en de rest van de culturele sector.

Wij zien een kabinet met weinig daadkracht en moed. Het verschuilt zich achter adviezen van medici, die per definitie risicomijdend zijn. Een pandemie is als een oorlogssituatie. Een regering hoort dan de leiding te nemen, moet keuzes durven maken en moedig het initiatief nemen. Dit moet losstaan van electorale overwegingen. Scenario’s met selectie van patiënten bij een (te) grote instroom kunnen nodig zijn. Artsen moeten hun verantwoordelijkheid niet ontlopen en hiertoe overgaan als het niet anders kan.

Nu heeft u, vanwege de gevolgen door het beleid, ruim 80 miljard euro in de economie gepompt. Voor een fractie daarvan had de capaciteit om covidpatiënten op te vangen in ziekenhuizen en dergelijke kunnen worden vergroot tot het benodigde niveau, waardoor de economie had kunnen blijven functioneren. Hoge medische standaarden zijn mooi, maar de huidige pandemie vraagt om inventiviteit en improvisatievermogen en aanpassing van de standaarden tot een minimumniveau.

Vanwege geleden schade en de onvoldoende en ontoereikende tegemoetkomingen, zend ik u een factuur voor een bedrag van 57.413,48 euro, met het vriendelijke, doch dringende verzoek dit te voldoen binnen een termijn van twee weken.

Met vriendelijke groet,

Eddy Meyer-Pattanatrakulchai, eigenaar Sukhothai Thanee Amsterdam