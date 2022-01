Opinie: ‘Wil de regering ouderen uithongeren zodat ze de fiscus niet meer tot last zijn?’

Beeld Getty Images/EyeEm

AOW en minimumloon

De nieuwe regering is nog geen maand in functie en nu al blijkt hun mensverachtend karakter. Naast bezuinigingen wordt de koppeling tussen AOW en minimumloon losgelaten. Beseffen ze wel dat het hier om mensen gaat die nu al van een minimum moeten rond komen en geen kant op kunnen om hun inkomen te verbeteren? Wat hebben ze aan compensaties die na een jaar weer ingetrokken worden terwijl ze langdurig 10 procent achteruitgaan? Wat is het doel van dit beleid? Willen ze de ouderen uithongeren zodat ze sneller doodgaan en de fiscus niet meer tot last zijn? Wat mij betreft is de nieuwe regering nu al gevallen, in ieder geval door de mand.

D. Nebendahl, Amsterdam

Tesselschade-Arbeid Adelt

Ik ben het eens met H. Braaksma uit Purmerend (krant van 15 januari): Reclame weg, en prijzen echt verlagen in supermarkten.

Dan over Fiona Hering, mode. Ik ben een van de Amsterdammers (85 jaar) die studeerde voor docent aan de Industrieschool voor vrouwelijke jeugd aan de Weteringschans. (Nostalgie.) En dus liep ik vaak langs de zaak Tesselschade-Arbeid Adelt. Ik heb nog een wit gelakt blikje met gouden sterretjes. Onderop geverfd: Tesselschade Arbeid Adelt. Iets voor verzamelaars?

J. Enzler, Eindhoven

Overbevolking

Wat Jos Willems schrijft (Het Parool van woensdag) is precies wat mij ook opviel aan het overigens zeer lezenswaardige opiniestuk van Rob van der Rijt. Het allereerste en allerbelangrijkste wat er moet gebeuren is een drastische vermindering van de omvang van de wereldbevolking. Zonder dat zijn alle andere maatregelen zinloos en kansloos.

André Bergema, Amsterdam

Een kind verliezen

Het raakte mij recht in mijn hart, het interview met Marjolein Hartman, een moeder die haar kind verloor (krant van dinsdag). Ik kan niets voor haar betekenen, ben een buitenstaander. Morgen ga ik haar boek kopen, dat kan ik wel voor haar doen. En ik heb geleerd, dat ik nooit tegen iemand met veel verdriet zal zeggen: laat maar weten als ik iets voor je kan doen.

Marga Appels, Amstelveen

GroenLinks en natuur

Uit peilingen blijkt dat GroenLinks bij de volgende verkiezingen de helft van haar zetels mag inleveren. Zou de Amsterdammer dan eindelijk inzien dat dit eigenlijk helemaal geen groene partij is? Tientallen hectaren groen vernietigen per jaar voor woningen die enkel nodig zijn vanwege kunstmatig gecreëerde overbevolking, windmolens bouwen in vogelreservaten, resterend groen zo toegankelijk maken voor de massa dat het z’n waarde voor de fauna verliest. Zelfs de PvdA heeft de natuur in en om de stad nog nooit zoveel schade aangedaan. Ik ben blij dat de Amsterdammer eindelijk z’n oogkleppen heeft afgedaan.

Parveen Mohan, Amsterdam