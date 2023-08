Opinie: ‘Wijziging achternaam van nakomelingen tot slaafgemaakten moet makkelijker’

Een gedeelte van het Slavernijmonument (2013) van Alex da Silva (Lloydkade, Rotterdam). Emeritus hoogleraar d’Oliveira: 'Slavennamen symboliseren de witte dominantie.' Beeld REMKO DE WAAL/ANP

De viering van het verbreken van de ketenen van de slavernij op 1 juli mag voor dit jaar weer voorbij zijn, daarmee is de actieve verwerking van de misdaad tegen de menselijkheid waartoe Nederland, de overheden inbegrepen, heeft geïnspireerd en bijgedragen, nog lang niet ten einde.

Een van de actiepunten is het mogelijk maken van het wijzigen van de achternaam die de geëmancipeerde slaven toebedeeld kregen van de Europese (ex-)eigenaren en autoriteiten. Zeggenschap daarover hadden de vrijgemaakten niet.

Er zijn registers uit omstreeks 1863, die vooral werden opgemaakt met het oog op de schadevergoeding die de eigenaren konden vangen voor het verlies van hun eigendom (toen in 1811 de Napoleontische burgerlijke stand werd ingevoerd werd het niet gepast geacht om eigendommen en inventaris een geslachtsnaam te geven). Er werden in de West zo’n 10.000 namen bedacht om 34.000 mensen van een achternaam te voorzien.

Daardoor zit nu een veelvoud van die mensen opgezadeld met een vaak buitenissige, verbasterde of potsierlijke naam. Een belangrijk deel daarvan heeft na de grote uittocht rond de Surinaamse onafhankelijkheid de Nederlandse nationaliteit behouden.

Moeilijk om te wijzigen

Vergeleken met veel andere landen is Nederland principieel uiterst ongeneigd om wijzigingen toe te laten. Scabreuze of bespottelijke namen kunnen worden gewijzigd. Zo heten nu de Volendamse Pooyers (palingpeueraars) nu Mooyer (dat viel beter in Amsterdam, waar zij viswinkels bestierden). En architect Rothuizen mag Rotshuizen heten. Dan zijn er nog wat andere situaties die tot naamswijziging mogen leiden, maar slavenoorsprong staat daar niet bij.

In het Besluit geslachtsnaamswijziging is wel een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt de achternaam te wijzigen als anders de geestelijke gezondheid van de betrokkene in ernstige mate geschaad zou worden. Een beroep daarop moeten doen is een nieuw affront: moet men naar de psychiater, terwijl mensen van Friese oorsprong hun Friese naam makkelijk terug kunnen krijgen zonder dat hun geestelijke ongezondheid moet worden geattesteerd?

Bovendien kost de naamswijziging tegenwoordig 835 euro, en de psychiater moet ook betaald, ook als hij negatief adviseert. Hoge, vernederende drempels.

Witte dominantie

Slavennamen symboliseren de witte dominantie over een belangrijk element van de identiteit van mensen. Vandaar dat de roep is ontstaan om dit merkteken af te schudden. Sommigen dringen erop aan terug te keren naar de roots en een Afrikaanse naam aan te nemen. Anderen zijn tevreden met een zelfgekozen naam, of zelfs met het behouden van de slavennaam als maning of vertoon van trots: we shall overcome. Dat zijn individuele keuzes.

Niet mag worden vergeten dat velen die een slavennaam dragen een uiterst verdunde afstamming optekenen: de naam werd tot niet zo lang geleden uitsluitend via de – vaak afwezige – vaders doorgegeven, met veel witte moeders. In mijn naaste omgeving leeft een kind van een witte moeder en een vader die aan vaderskant afstamt van een bruine vader, maar met een witte moeder. Zij is dus een quadroon, een kwartbloed, met weinig affiniteit met het slavernijverleden van een deel van haar voorouders.

Subsidieregelingen

De hoognodige aanpassing van de wet gaat in slakkengang. Voor het wetgevingsprogramma 2022 was de voorbereiding van kosteloze naamswijziging van namen die hun oorsprong vinden in het slavernijverleden opgenomen. Die voorbereiding duurt voort. Vandaar dat er gemeenten zijn, zoals Utrecht en Amsterdam, die subsidieregelingen voor die leges op touw hebben gezet. Maar het afschaffen van kostendekkende leges kan wel snel zijn beslag krijgen.

Principiëler is het voornemen om de wijziging van achternamen te vergemakkelijken die hun oorsprong vinden in het slavernijverleden. Dat kan eenvoudig door aanvulling van het Besluit geslachtsnaamwijziging. Maar daar liggen kennelijk allerlei voetangels en klemmen. Er zijn wel slavenregisters in de West, maar die zijn niet volledig. Hoe toon je aan dat je toch een slavennaam draagt waar je van af wilt? En: ben je vrij om een naam te kiezen, of moeten daar weer beperkingen op zitten?

Ziekelijk streng

Daar is het huidige Besluit ziekelijk streng in. Nakomelingen van slaven de vrijheid geven om zelf een naam te bedenken, verstoort de hele systematiek. En: zijn er niet andere bevolkingsgroepen die goede redenen kunnen hebben om hun naam te wijzigen? Bijvoorbeeld Nederlanders van Marokkaanse afkomst, die niet alleen graag van hun Marokkaanse nationaliteit verlost willen worden, maar ook van hun Marokkaanse achternaam, omdat die ze last bezorgt wanneer ze naar Marokko reizen.

Dus: de verandering van slavennamen raakt aan een stelselverandering. Het hele Nederlandse spastische beleid omtrent verandering van achternamen moet losser. Maar de vormgeving daarvan roept velerlei problemen op – ook los van de slavennamen. Met een demissionair kabinet schiet het ook niet op: het onderwerp kan allicht controversieel worden verklaard. Maar in afwachting van een versoepeling is het altijd mogelijk in de dagelijkse omgang zelf een naam te kiezen. Wat artiesten kunnen, kunnen gewone mensen ook. Al kun je er niet mee vliegen.