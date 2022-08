Opinie: ‘Wij worden gegijzeld door de (on)mogelijkheden bij de Belastingdienst’

Dat er maatregelen genomen moeten worden tegen het enorme slinken van de koopkracht, staat vast. Gedacht wordt dat de Belastingdienst daarin een rol zou kunnen spelen, maar volgens Marian Grobbink laat die dienst Nederlanders alleen maar in de steek.

Er raast een prijzenstorm door Nederland waardoor huishoudens koopkracht verliezen en vele richting armoede worden geblazen. Er moet extra geld naar mensen die het het hardst nodig hebben. Gelukkig hebben wij een dienst die als geen ander zicht heeft op de inkomenspositie van mensen: de Belastingdienst.

Als Den Haag terug is van vakantie moet dat dus snel te regelen zijn. Althans, dat zou je denken. Van de vele opties die de regering heeft om de koopkracht doelgericht en eerlijk te verbeteren verdwijnen namelijk de meeste in de prullenbak want ‘de Belastingdienst kan het niet aan’ (Het Parool, 11 augustus).

Het is helaas niet de eerste keer dat de Belastingdienst ‘het niet aankan’.

Nieuw beleid: ja, goed idee, maar niet de komende jaren. Tijdig en correct herstel van ernstige fouten met toeslagen: we doen ons best, maar het is erg ingewikkeld en het zal lang duren. Herstel van de onwettige vermogensbelasting: eerst wat plakwerk en voor een structurele oplossing graag nog even geduld tot 2025. Btw verlagen op gezond voedsel: goed idee, maar vooralsnog niet uitvoerbaar. En dan maak ik nu alleen maar melding van de feiten die inmiddels wel algemeen bekend zijn.

Je mag er hoogstwaarschijnlijk wel van uitgaan dat er binnenskamers vaker een verzoek of vraag op de Belastingdienst wordt afgevuurd waarop nog voordat de media er lucht van hebben gekregen al een afwijzend of ontkennend antwoord is gegeven. Het lijkt wel onze grootste crisis, dat wij gegijzeld worden door de mogelijkheden en de onmogelijkheden bij de Belastingdienst. En dat terwijl een goed functionerende Belastingdienst de bewaker is van een stabiele samenleving.

Raakte niet Griekenland mede ernstig in de problemen doordat de overheid niet of nauwelijks in staat bleek belasting te innen? Kreeg en krijgt onze premier niet ladingen van kritiek over zich heen omdat Nederland zich heeft ontpopt als een belastingparadijs en toevluchtsoord voor schatrijke bedrijven?

Toch is de Belastingdienst afbranden voor dit alles me iets te gemakkelijk. Het zijn de achtereenvolgende regeringen die de complexiteit van beleid en dus uitvoering ervan, zodanig hebben opgeschroefd dat de dienst bijna verlamd is geraakt.

Welke regering gaat nu eens echt werk maken van een sterk vereenvoudigd, aan omstandigheden aanpasbaar belastingstelsel en een goed toegeruste uitvoeringsdienst? Een uitgelezen kans voor onze minister van Financiën, Sigrid Kaag, om nieuw leiderschap te laten zien.

Marian Grobbink, Amsterdam