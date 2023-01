Opinie: ‘Wij jonge mensen moeten echt minder tijd doorbrengen op TikTok’

Beeld Getty Images

Eindeloos door TikTok scrollen, honderden foto’s liken op Instagram; sociale media gaan dag en nacht door. Constant zie ik om me heen dat jongeren ermee bezig zijn: kijken naar ongelofelijk mooie mensen.

Op Instagram heb je nog min of meer de controle over wat je dagelijks op je pagina ziet. Je kunt zelf kiezen wie je wel en niet volgt. De voor-jou-pagina op TikTok is echter oneindig en willekeurig. Wel is er een bepaald algoritme om op iemands pagina te komen. Je komt makkelijker op de voor-jou-pagina als je conventioneel aantrekkelijk bent. Dat zit in het algoritme zelf. Er wordt bijvoorbeeld gemeten hoe symmetrisch je gezicht is of hoe licht je huidskleur is.

Uit studies is gebleken dat het algoritme van TikTok de westerse schoonheidsidealen aanhoudt, waaronder helaas ook een lichte huidskleur valt. Dit is natuurlijk een veel groter probleem in onze maatschappij. En ja, niet iedereen die je voorbij ziet komen is een supermodel, maar je ziet echt aanzienlijk minder onconventioneel aantrekkelijke mensen voorbijkomen.

Tijdslimiet

Op TikTok gaat er zelfs een grap rond, dat we op één dag net zoveel mooie mensen zien als een jongen uit de Victoriaanse tijd in zijn hele leven. Grappig, maar er zit een kern van waarheid in.

Is ons zelfbeeld er wel tegen opgewassen zoveel knappe mensen te zien? Als je continu geconfronteerd wordt met het onhaalbare ga je jezelf onvermijdelijk vergelijken, want waarom zou je dat niet doen? Ze zijn knapper en dunner dan jij en hoewel jij nog jong bent zijn zij ook pas 16 jaar oud.

Dit probleem is al ouder dan sociale media zelf. In de jaren negentig waren er toch ook al ziekelijk dunne modellen? Maar als je naar de schermtijd van jezelf of je kind gaat kijken en ziet hoeveel uur iedereen op TikTok scrolt, moeten hier alarmbellen gaan rinkelen. Ik weet zeker dat het aantal uur dat 15- tot 20-jarigen specifiek aan TikTok besteden echt overmatig hoog is.

Mijn conclusie is dus om de schermtijd vooral bij jongeren beter te reguleren. Je kunt bijvoorbeeld een tijdslimiet op de app zetten. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ook is het beter om je telefoon uit je slaapkamer te laten. Je ziet minder blauw licht en minder mensen met onmogelijke schoonheidsidealen. Daar ga je toch een stukje beter van slapen.