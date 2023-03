Opinie: ‘Wij hebben ons pied-à-terre volop in gebruik’

Beeld Vincent Spiering

Pied-à-terres voegen wél iets toe aan de stad

Het stuk van GroenLinks van 10 maart over pied-à-terres in de stad staat vol negatieve clichés die een weerwoord verdienen.

Ik ben geboren Amsterdammer en ben mijn hele leven aan de stad verbonden geweest door er te wonen, te studeren en te werken. Ik heb op diverse manieren aan de stad bijgedragen en doe dat nu nog steeds in mijn werk.

In de afgelopen jaren kwam onze leefomgeving in toenemende mate onder druk te staan door de drukte, het doorgeschoten toerisme en het verdwijnen van onze winkels. Als we daar iets van zeiden, kregen we te horen dat we op de hei moesten gaan wonen.

En dat is wat we uiteindelijk hebben gedaan.

Omdat we aan Amsterdam gebonden zijn, en ook willen blijven, hebben we daar nu een piepklein appartementje, dat we volop in gebruik hebben. We zitten er in het bestuur van de VvE omdat we in het pand de enige vaste waarde zijn tussen steeds wisselende bewoners. Dat zijn allemaal jonge mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. We zijn vaste klant bij het café op de hoek. We betalen het volle pond aan gemeentelijke belastingen.

Stemmen mogen we echter niet meer in Amsterdam, zodat we GroenLinks in stadsdeel Centrum niet kunnen wegstemmen ten faveure van partijen die wél erkenning hebben voor mensen die tot op hoge leeftijd verbonden willen zijn aan de stad en daaraan waarde willen toevoegen.

Judith de Groot, Haelen

Ik besta niet

Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderscheidt drie typen senioren. De ‘rentenierende bovenlaag’ (koopwoning, stevig vermogen, meestal hoog opgeleid), de ‘laagopgeleide senioren’ (geen groot vermogen, maar – verrassend genoeg – wél een koophuis) en het ‘precariaat’ (laagopgeleid, arm).

Op mijn 70ste moet ik (hoogopgeleid, huurder, verre van vermogend) dus vaststellen dat ik, sociologisch bezien, niet besta.

Peter-Paul de Baar, Amsterdam

Snelwegdemo

Zeker moet de politie optreden tegen mensen die onder het mom van een demonstratie anderen lastigvallen. Zo hadden er een stuk of wat mensen opgepakt mogen worden omdat zij Rob Jetten en Sigrid Kaag thuis lastigvielen. Het zou professor Helsloot sieren als hij zich dáár druk over zou maken! Demonstreren op de (snel)weg is niet op de man spelen en er is dus niks mis mee.

Wie niet aan de knoppen zit en ergens tegen in actie wil komen, mag demonstreren, of staken. Het ov ligt af en toe ook plat omdat de medewerkers hun mening over hun beloning kenbaar maken. Dat als samenleving toestaan, is inderdaad een groot goed. En daar hoort een beetje overlast bij. Maar ach, bij een demonstratie op de A12 kun je omrijden – of misschien de auto laten staan, om het klimaat te helpen?

Laten we blij zijn dat er mensen in actie komen tegen het gedurig verkloten van ons klimaat. En als íets de betrouwbaarheid van de overheid ondermijnt, is het wel hoe die ons verder de verdommenis in helpt door zelf aldoor de mazen van de wet op te zoeken en zo verstandig beleid te frustreren.

Hermine Brinkman, Amsterdam