Opinie: ‘Wie wil mij huisvesten voor 3000 euro per jaar?’

'Na onze studie wonen in te dure appartementen of studio’s met een gebrek aan ruimte is onze enige mogelijkheid.' Beeld ANP

Vanochtend op de radio besteedde Spraakmakers op NPO radio 1 aandacht aan de financiële zorgen van mensen. Het programma riep uitdrukkelijk ook jonge mensen op zich te melden. Na enige twijfel heb ik besloten om toch niet te reageren, want wat heb ik eigenlijk toe te voegen, of liever: waar moet ik beginnen?

Toen ik thuiskwam van mijn werk – ik ben promovenda aan de Universiteit van Utrecht, dus in hoeverre val ik onder een gemiddelde? – lag er een brief van de makelaar te wachten: de jaarlijkse huurverhoging. Ik woon in een studio van 35 vierkante meter in Amsterdam-Noord en in plaats van 1027 euro per maand mag ik vanaf juli 1069 euro gaan betalen. Opeens drong de vraag zich aan mij op: op basis waarvan stijgt de huur ieder jaar? Oké, de inflatie, de stijgende kosten, de stijging van de lonen et cetera. Maar wat nou als mijn inkomen helemaal niet zoveel stijgt? En ik dus elk jaar weer minder overhoud en dus eigenlijk mijn huur niet meer zou kunnen betalen? Precies, dan moet ik weg. Dan dient zich echter het volgende probleem aan, want hoe ga ik in deze tijd in godsnaam een ander appartement vinden voor een redelijke huurprijs? En nee, het maakt mij niet eens zozeer uit waar, want ik ben al op het punt dat wonen in Amsterdam hierna niet meer haalbaar of wenselijk is.

Toch bekruipt mij het gevoel dat ik vastzit. Want, dat had ik er nog niet bij gezegd, tegelijkertijd zit ik midden in de onderhandelingen met mijn huurbaas omdat hij de woning wil verkopen. Gelukkig heb ik een vast contract en kan hij mij er niet zomaar uitkrijgen. Hij heeft mij 3000 euro geboden om te vertrekken. Kan iemand mij vertellen wat ik met 3000 euro moet terwijl ik op straat leef? Tenzij er iemand onder de lezers is die mij voor 3000 euro een jaar lang wil huisvesten, in een huis met ten minste twee kamers, want dan zou ik het ernstig overwegen.

Het hele systeem is losgeslagen en mijn generatie zit vast. Niet omdat wij niet hard genoeg werken, of per se in een bepaalde stad willen wonen, maar omdat na onze studie in te dure appartementen of studio’s wonen met een gebrek aan ruimte onze enige mogelijkheid is. Waardoor we geen zekerheid hebben op de lange termijn, constant bezig moeten zijn met de volgende stap die maar niet dichterbij komt. Het enige waar ik naar verlang is rust en stabiliteit. Om te weten dat als ik zo hard blijf werken als nu, ik op een gegeven moment van mijn leven kan gaan genieten, zonder mij zorgen te hoeven maken of ik de volgende maand wel haal. Maar goed wij millennials zeuren alleen maar, want zoals onze premier zelf zegt: “Hé, maar we leven toch in een gaaf land!” (Als je de Balkenendenorm verdient ja...)

Jamilla Notebaard, Amsterdam