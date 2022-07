Opinie: ‘Wie laat op een snikhete avond een brandende vuurkorf onbeheerd op z’n balkon staan?’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Het is de heetste dag van het jaar en het loopt tegen middernacht als ik – opkijkend vanaf mijn balkon – een merkwaardig flakkerend schijnsel ontwaar. Achter een van de ramen van de achtergevels aan de overkant zie ik een oranje gloed en onrustig bewegende schaduwen.

Is daar een feestje gaande?

Zit iemand met vloeistofdia’s te klooien?

Of is er brand?

Het onrustige geflakker houdt aan. De gordijnen zijn gesloten en het is niet goed te zien wat zich daar precies afspeelt. Er is nergens rook te bekennen. Wel ontwaar ik af een toe een lekkend vlammetje.

Na enige twijfel besluit ik toch maar 112 te bellen. Ik word verrassend snel te woord gestaan en omschrijf wat ik schuin aan de overkant zie. De man van de meldkamer wil uiteraard het huisnummer weten. Ik heb geen idee maar weet wel de naam van een restaurant dat een stukje verderop zit en sla aan het tellen. Het huis met het oranje schijnsel moet ongeveer twintig huizen verderop zitten. Daar kan de man van de meldkamer wel wat mee.

Een paar minuten later hoor ik sirenes dichterbij komen. Ik besluit een kijkje te nemen en tref een brandweerauto – minstens honderdvijftig meter voorbij de plaats waar ik brand vermoed. Een bewoner vertelt een brandweerman dat hij een lamp op zijn balkon aan had gelaten.

Foto paspoort

Ik maak me kenbaar als de ‘melder’ en wijs de brandweerlieden erop dat ze op het verkeerde adres zijn. Daar kijken ze van op. Ik stel voor dat iemand meekomt om de situatie vanaf mijn balkon te bekijken. Daar aangekomen ziet een politieman het geflakker en constateert: ‘dat ziet er niet goed uit’.

Het schijnsel van zijn zaklamp trekt de aandacht van een buurman. De agent vraagt naar het nummer van het belendende huis. Een halve minuut later wordt het gordijn opzij geschoven en verschijnt iemand (een bewoner? een brandweerman?) op het balkon die in anderhalve tel een vuurtje dooft. Via de portofoon van de agent hoor ik dat het om een vuurkorf gaat.

Voordat de agent vertrekt wil hij nog graag wat legitimatie zien. Hij maakt een foto van mijn paspoort.

Ik blijf achter met een paar vragen.

Wie laat op een snikhete avond een brandende vuurkorf onbeheerd op z’n balkon staan?

Hoe slaagt de meldkamer erin de brandweer te dirigeren naar een adres dat 28 (!) huisnummers te ver ligt?

En waarom moest ik me eigenlijk legitimeren?

Terwijl ik deze vragen overdenk, word ik door de meldkamer gebeld. Aardig van ze. Merkwaardig is wel dat ik een evident onjuiste toedracht krijg voorgeschoteld: ‘Het was een oud vrouwtje dat bij kaarslicht zat te lezen.’

Erik Spaans, Amsterdam