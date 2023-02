Opinie: ‘Wie houdt Rijkswaterstaat aan zijn verplichtingen rond de geluidsschermen in Noord?’

Beeld Vincent Spiering

Bestuurlijk onbegrijpelijk

Al geruime tijd lezen wij over de geluidsoverlast die bewoners van Amsterdam-Noord moeten ondervinden door de verlaagde geluidsschermen langs de A10-Noord. Bij mij dringt zich de volgende vraag op: wie spreekt Rijkswaterstaat aan op zijn verplichting tot het in stand houden van de geluidsschermen? De gemeente Amsterdam, het Rijk?

Als er een gat in het asfalt zit, wordt er direct een rijbaan afge­sloten en wordt het gerepareerd. Ze hebben alles voor elkaar bij Rijkswaterstaat: ze rijden in mooie auto’s met zwaailichten, hebben afzetmaterieel bij problemen op de rijksweg, matrixen boven de weg – alles tiptop. Maar een geluidsscherm repareren dat door een storm beschadigd is, komt pas na drie jaar op de agenda.

Het in stand houden van alle schermen behoort tot de taken van Rijkswaterstaat. Prima, maar daarvoor zullen toch vervangende onderdelen aanwezig moeten zijn? En niet pas in 2025!

Accepteren we dat Rijkswaterstaat geen budget heeft om calamiteiten aan geluidsschermen direct te herstellen? Dat is bestuurlijk onbegrijpelijk.

Zeker nu men meet dat de geluidsbelasting op de woningen is verdubbeld, moet Rijkswaterstaat bij verstek met een dwangsom tot direct herstel worden verplicht de schermen te vervangen. Maar wie neemt dit op zich?

Hilbert Vedder, Almere

Unheimisch licht

Ongeveer een maand geleden zijn de lantarenpalen op de provinciale weg N236 voorzien van nieuwe lichtarmaturen met witte ledlampen. De bewoners zijn hiervan niet vooraf op de hoogte gesteld. Het licht doet unheimisch aan: het witte schijnsel geeft een gevoel van onveiligheid, het is te fel. Dit in tegenstelling tot het zachtere, rodere licht dat voorheen scheen.

Ook had het effect van dit licht op de natuur moeten worden onderzocht voordat er tot een wijziging werd besloten. In een artikel in Het Parool van donderdag 26 januari (Zicht op Sterrenhemel neemt sneller af dan gedacht (en dat is slecht nieuws voor de natuur) wordt geschetst dat het blauwwitte licht van led-lampen het nachtleven van met name nachtdieren verstoort. En laat de N236 nou net dwars door een ecologische zone lopen, die natuurgebieden zoals het Diemerbos en de Gaasperzoom verbindt. Een zone die onder meer in het leven geroepen is om de migratie van dieren mogelijk te maken.

Men spreekt in het artikel over ‘lichtvervuiling’. De effecten die worden genoemd: het afnemen van de biodiversiteit, nachtdieren die in een verlichte omgeving kwetsbaarder zijn voor roofdieren, dieren die verstoorde slaapritmes ontwikkelen, bomen die hun bladeren later verliezen en trekvogels en insecten die sterven door uitputting omdat ze ’s nachts rond wit kunstlicht blijven vliegen.

Al met al is het nieuwe licht een ondoordachte beslissing met grote gevolgen. Ik hoop dat deze zo spoedig mogelijk wordt teruggedraaid.

J. H. Werver-Visser, Amsterdam