Opinie: ‘Wethouder Pels, help mij mijn zeskamerwoning in te ruilen voor een seniorenwoning’

Naar Monnickendam

Geachte wethouder Pels, u stelt dat als de kinderen zijn uitgevlogen mensen moeten doorstromen naar een andere woning. Kunt u dat ook laten gelden voor mensen met een koopwoning? Daar wordt de tweedeling weer wat minder van.

Gelukkig heeft u aan het eind van het artikel ook een boodschap: “Kijk wat je kunt doen en wij willen je er graag bij helpen”. Komt dat even goed uit. Ik, 72 jaar en bewoner van een zeskamerwoning, wil graag naar een seniorenwoning in Monnickendam, dicht bij mijn kinderen en kleinkinderen. Maar die woningen gaan met voorrang naar Waterlanders. Andersom gelden voor woningzoekenden uit de regio Groot Amsterdam geen beperkingen.

Niet eerlijk. Dus u weet wat u kunt gaan regelen om mij uit mijn huis te krijgen.

Joke van Pel, Amsterdam

Reclame Hartstichting

Terug op de tv is reclame van de Hartstichting voor de bloeddrukmeter. Kennelijk was er een tussenliggende periode waarin er minder hartproblemen te verwachten waren.

Ineens valt mij een onderscheid op. Als je minder dan tien euro per maand doneert kun je de bloeddrukmeter niet gratis bestellen, als je meer dan tien euro per maand doneert tijdelijk wel. Als je dus van je karig loontje toch nog bijvoorbeeld 2,50 euro per maand weet te doneren, moet je betalen voor het apparaat. En als je tien euro geeft uit een vermogen van 100.000 euro, krijg je het apparaat gratis. En dat in een periode waarin steeds geconstateerd wordt dat de armen steeds armer en de rijken steeds rijker worden.

Tevens duikt de vraag op, voor wie dat apparaat belangrijker is. Iemand die door geldgebrek niet kan sporten en gezond kan eten, of iemand die voldoende geld heeft om die dingen wel te doen, nog buiten beschouwing gelaten dat de meeste rijken in een gezondere omgeving leven.

Cees Schumacher, Amsterdam

Kinderboekenweekgeschenk

Het is hoog tijd dat Ted van Lieshout het kinderboekenweekgeschenk mag schrijven. Of Edward van de Vendel, of Bart Moeyaert, of Linda de Haan. Of, hopelijk, Pim Lammers. Allemaal auteurs met fantastische kinderboeken op hun naam.

Charles Picavet, Amsterdam

Joints zijn illegaal

In Het Parool staat weer eens een prominent artikel over de overlast op de Wallen. Kunnen we niet man en paard noemen? Alcohol is een probleem dat al eeuwen bestaat en de verkoop is legaal. Verkoop van joints is illegaal maar gedoogd. Als iets illegaal is, sluiten die handel. Probleem opgelost. Mevrouw Halsema, toon eens lef.

Jeroen van Bergen, Amsterdam (Nieuwmarkt)