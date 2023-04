Opinie: ‘Weten Nederlanders dan niet dat ramadan keiharde pegels oplevert?’

Bloemenverkoper Dick zet al dertig jaar meer boeketjes om tijdens Ied-al-fitr dan op Valentijnsdag Beeld Getty Images

Vrijdag was het na een maand vasten voor bijna één miljoen moslims in Nederland weer ramadanfeest. Het viel me dit jaar op dat de aandacht voor deze maand wederom is toegenomen in Nederland. Op LinkedIn was het elke dag wel raak met een bericht over een bedrijf dat een iftarmaaltijd organiseerde voor zijn islamitische medewerkers en overige geïnteresseerden. Of neem supermarktketen Albert Heijn die op vele locaties straatiftars organiseerde voor klanten en medewerkers. Mooie ontwikkeling, toch?

Tegelijkertijd zie je op internet ook veel gefrustreerde berichten over de institutionalisering van deze feestdag in de Nederlandse cultuur. De tegenstelling maakt mij duidelijk dat we er nog niet helemaal zijn. Of zijn we goed op weg?

Goede zaken

Ik ging vrijdagmiddag naar de bloemenkraam van Dick op de Derkinderenstraat in Slotervaart, waar ik van kinds af bloemen koop. Slotervaart is een wijk in Amsterdam waar de islamitische gemeenschap (nog) sterk vertegenwoordigd is.

Dick was helemaal afgemat en bijna klaar met opruimen. Op mijn vraag of het lekker vroeg weekend was, antwoordde hij dat hij al 36 uur aan het werk was en bijna niet had geslapen. Hij had in een halve dag 500 bestellingen, omgerekend zo rond de 2500 boeketjes, verkocht.

“De jongens op de veiling en mijn collega’s dachten dat ik gek was toen ik met al die karren vertrok in de ochtend,” zei hij lachend.

Al dertig jaar verkoopt Dick meer boeketjes tijdens Eid-al-Fitr (Suikerfeest) dan op Valentijnsdag.

Halalvlees

Als ik naar Dick luister, moet ik denken aan vroeger, toen ik voor een Nederlandse bank werkzaam was in Singapore en het mij opviel dat vele niet-islamitische restaurants wel halal­vlees verkochten. Een van die ondernemers zei destijds: “Ik ga toch niet een op de zeven klanten wegjagen?”

In Singapore is 10 tot 15 procent van de populatie islamitisch. Het kleine Zuidoost-Aziatische land heeft in haar relatief korte bestaan vele culturen en tradities geïnstitutionaliseerd en verdient daar goed geld mee.

Terwijl ik met een glimlach en een bosje bloemen bij Dick wegliep, vroeg ik me af waarom het ons niet lukt net zo te denken als de Singaporezen. Dat wat zij doen, heeft Nederland nota bene uitgevonden: zolang ergens geld aan is te verdienen, vinden we heel veel best.

Misschien weten veel Nederlanders gewoonweg niet dat een tolerante, multiculturele samenleving ook goed kan zijn voor de portemonnee. Je zou toch denken dat als Ahold Delhaize (min of meer de hedendaagse Vereenigde Oostindische Compagnie) erop mikt, het geen charmeoffensief is, maar over keiharde pegels gaat? Ramadan; kassa dan!

Mehmet Akkoç, Amsterdam