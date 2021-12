Opinie: ‘Werkgevers, zet meer in op betrokkenheid en communicatie om burn-outs te voorkomen’

Liefst 1,3 miljoen medewerkers kampen in 2021 met burn-outklachten volgens TNO. Beeld Getty Images

Bedrijven nemen graag jong personeel aan. Zij zijn goedkoop, fit en vitaal, althans dat is de gedachte. Echter laat de tendens van de laatste jaren een heel ander beeld zien. Als je je als werkgever blindstaart op het aannemen van jong personeel vanuit de gedachte dat dat weinig kans heeft op langdurige uitval, dan kom je bedrogen uit.

Steeds meer jonge mensen in de leeftijdscategorie 25-35 jaar kampen met burn-outklachten. Als verzuimverzekeraar zien wij een toename van het verzuim door burn-out van ruim 28 procent in deze leeftijdscategorie, tegenover een stijging van meer dan 10 procent in andere leeftijdsgroepen. Jonge mensen zijn steeds vaker langdurig ziek door psychosociale klachten, echter blijven veel werkgevers de impact die dit op het bedrijf heeft onderschatten. Maar liefst 1,3 miljoen medewerkers kampen in 2021 met burn-outklachten volgens TNO. Verzuim door werkstress en werkdruk kost werkgevers 3,1 miljard euro per jaar.

Niet alleen coronastress

De stijgende verzuimcijfers onder jonge mensen is niet alleen toe te schrijven aan ‘coronastress’. Tussen het 25ste en 35ste levensjaar krijgen mensen veel levenslessen tegelijk. Op die leeftijd beginnen velen met het werkende leven, kopen zij hun eerste huis, krijgen zij kinderen, maken zij meer overlijdens mee en mogelijk zelfs een eerste scheiding. Daar komt bij dat sociale media veelal een belangrijk onderdeel is van het leven van deze leeftijdsgroep. Online willen zij graag een zo positief mogelijk beeld van zichzelf neerzetten. Dit legt een enorme druk op jonge mensen en levert de nodige stress op. Sociale media kan gaan voelen als een ratrace en veel jongvolwassenen hebben last van fomo, fear of missing out. Allemaal zaken die samen bijdragen aan een hoog verzuim door burn-out in deze leeftijdsgroep.

Werkgevers missen vaak de signalen bij medewerkers die kunnen leiden tot uitval, en in het bijzonder van jonge mensen omdat dit van hen niet verwacht wordt. Als werkgever is het belangrijk om die signalen vroeg te herkennen. Het is essentieel om in gesprek met de medewerker meer door te vragen om erachter te komen hoe het werkelijk met iemand gaat. Op die manier kun je vroegtijdige burn-outsignalen opvangen en er iets mee doen. Deze belangstelling van de werkgever is cruciaal. De ons-kent-onscultuur bij kleine bedrijven is vaak groter en dit is terug te zien in de verzuimcijfers. Het verzuim bij kleine bedrijven is relatief lager dan bij grote bedrijven. Kleine bedrijven bewijzen dat het verzuim dus structureel omlaag kan.

Communicatie

Het grootste probleem dat zorgt voor hoge verzuimcijfers is de afstand tussen werkgever en medewerker. Communicatie is het sleutelwoord maar er is vaak te weinig aandacht voor. In de haast van de dag wordt er geen vinger aan de pols gehouden terwijl ondertussen de emmer aan het vollopen is en snel gaat overstromen. Als werkgever moet je je veel tussen je mensen begeven om dit te kunnen signaleren. Ook kun je een veilige omgeving creëren waarin je teamleden vraagt om op elkaar te letten en waar problemen besproken kunnen worden. Op die manier is iedereen betrokken en kan er een oplossing worden gezocht. Concentratieproblemen, prikkelbaarheid, wisselende stemmingen, fysieke klachten en vaker ziekmelden zijn allemaal signalen die een werkgever vroegtijdig kan opvangen.

Het is tijd dat bedrijven onder ogen zien dat jong personeel niet altijd beter is. Burn-out onder jonge mensen is een sluipmoordenaar die harde klappen uitdeelt aan bedrijven. Door oprechte betrokkenheid en goede communicatie kan het verzuim door burn-outklachten significant teruggedrongen worden. Een daling van 1 procent van het ziekteverzuim levert een bedrijf met honderd fulltime krachten jaarlijks al een besparing van zo’n 40.000 euro op. In deze krappe arbeidsmarkt komt dit niet alleen het bedrijf, maar ook de betreffende medewerker en de maatschappij ten goede.