Opinie: ‘Werken er goochelaars op de administratie van het stadhuis?’

‘Werken er goochelaars op de administratie van het stadhuis?’

Heeft het surrealisme het stadhuis bereikt of is mijn begripsvermogen achtergebleven? In het artikel over het ‘gevalletje’ Halsema/Booij (Het Parool, 3 februari) las ik de zin ‘Het is ongelofelijk slordig dat iemand administratief niet meer zichtbaar is, maar financieel wel’ van Femke Halsema. Dat deed me twijfelen aan de realiteit. Ik zou graag lezen, horen en weten hoe de boekhouding wordt bijgehouden op het stadhuis.

Over elk bonnetje kan gevallen worden, maar een rekening betalen zonder te weten aan wie die betaald wordt, is een duidelijk gevalletje boekhoudkundig sjoemelen. Het salaris van Femke zal toch ook niet onopgemerkt op de rekening-courant verschijnen, of er zijn goochelaars op de administratie die aan een verdwijntruc werken? De werkelijkheid speelt met mijn gedachten, net zoals bij Femke.

Paul van den Aardweg, Lisse

‘De website van de gemeente is hard aan vernieuwing toe’

Voor elke Amsterdammer die weleens mensen op bezoek heeft die met de auto zijn gekomen, zal het herkenbaar zijn: de website van de gemeente om gebruik te kunnen maken van de bezoekerstarieven voor parkeren is onwerkbaar ingewikkeld. Het werkt slecht, op een telefoon zijn de knoppen op de website bijna niet in te drukken en het is vaak volstrekt onduidelijk waarom het niet lukt een bezoekende auto aan te melden.

Niet dat jongere Amsterdammers het wel begrijpen, maar je zal maar een wat oudere Amsterdammer zijn die wat minder goed is met computers. Die wordt gedwongen om met deze hemeltergende website om te gaan om bezoek tegen een redelijk parkeertarief te kunnen ontvangen in de eigen strijd tegen vereenzaming. Voor een stad als Amsterdam, waar vereenzaming door de grootstedelijkheid toch al op de loer ligt, is dat een uitermate beschamende zaak.

Het is de hoogste tijd voor vernieuwing van de website en een app met als doel: een duidelijker en intuïtiever systeem zodat mensen makkelijker gebruik kunnen maken van de bezoekerstarieven waar ze recht op hebben. In de strijd tegen eenzaamheid en voor bewegingsvrijheid zou het gemeentebestuur hier prioriteit aan moeten geven.

Michael Vis, Amsterdam-Zuid

‘Moeten die muzikanten nou echt maandelijks heen er weer vliegen?’

In het interview met Levan Tskhadadze (Het Parool, 5 februari), de Georgische klarinettist die in Amsterdam een restaurant runt, viel mij het zinnetje op ‘vier uur vliegen, zo gepiept’. Ik gun hem zijn succes graag en kan absoluut niet aan hem tippen. Maar moeten wij dat nog willen, maandelijks even heen en weer vliegen om een paar dagen lessen te geven? Kan dat niet efficiënter? Eens in de twee maanden maar dan elke keer een paar dagen langer bijvoorbeeld? Dat scheelt in een paar jaar al een heel vliegtuigje aan kerosine schat ik zo.

Muzikanten gaan hier te vanzelfsprekend mee om. Wibi Soerjadi neemt zelfs zijn piano altijd mee op reis, boven op zijn eigen lichaamsgewicht. Eén operazangeres vormt hierop de uitzondering: de moeder van Greta Thunberg.

Jan Dijk, Amsterdam