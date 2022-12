Opinie: ‘Werken achter het raam is de veiligste vorm van sekswerk. Daar gelden mijn regels’

Beeld Stefano Guidi/Getty Images

Naar aanleiding van het opiniestuk van Gust de Wit in Het Parool van 19 december zou ik graag het volgende willen opmerken. De heer De Wit stelt dat het fenomeen openbare raamprostitutie ‘niet meer van deze tijd is’. Je zou je kunnen afvragen waarom het dan nog steeds bestaat. Welnu: als sekswerker op de Wallen kan ik u dat uitleggen.

Werken achter het raam kent heel wat voordelen ten opzichte van andere vormen van sekswerk. Om te beginnen ben je zzp’er, je huurt een werkruimte die geschikt is om je beroep uit te oefenen en je bent dus eigen baas in je eigen winkeltje. Je beslist zelf welke klanten je binnenlaat, welke diensten je aanbiedt en wat je daarvoor rekent. Het is de meest zelfstandige manier van werken.

Je hoeft niet te adverteren, zodat je geen tijd kwijt bent aan het checken van berichten, die veelal niet tot een echte afspraak leiden en je ziet wie je binnenlaat. Mensen onder invloed van alcohol of drugs of gewoon onbeschofte mensen kun je gewoon weigeren.

Daarnaast is raamwerk de veiligste manier van werken. Juist omdat het in het centrum is, zodat er altijd mensen op straat zijn. Er zijn alarmsystemen in de kamers, er zijn beveiligingscamera’s en de beheerders zijn altijd in de buurt.

Holle kreten

Maar die beledigende toeristen dan? Tja, die worden gewoon terug beledigd. Bovendien heb ik, als ik niet aan het werk ben, ook last van vervelende mannen en de kans op handtastelijkheden is veel groter in de tram dan achter het raam, want op die laatste plek gelden mijn regels.

Een erotisch centrum in een buitenwijk zou een uitkomst kunnen zijn voor de collega’s die niet op de Wallen of in een club willen werken, want dat zijn de enige vergunde werkplekken in Amsterdam, maar dan als aanvulling op de bestaande werkplekken en niet als vervanging daarvan.

In plaats van, zonder merkbare kennis van zaken, uit te maken wat goed is voor de sekswerkers zouden de plannenmakers deze beroepsgroep eindelijk eens bij de discussie moeten betrekken. En in plaats van klakkeloos holle kreten als ‘niet meer van deze tijd’, ‘kwetsbare vrouwen die achter het raam worden gezet’ te uiten, eens na te gaan wat er nu daadwerkelijk klopt van deze stellingen.

Toeristenoverlast is een probleem dat veroorzaakt wordt door onder andere goedkope vliegtickets, alcoholgebruik, groepsgedrag en algemene lompheid. En niet door de sekswerkers en hun klanten.

Selina, sekswerker op de Wallen

Selina is een alias. Haar echte naam is bekend bij de redactie.