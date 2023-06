Opinie: ‘Wensvaders, wacht niet op het ideaalplaatje’

Veel mannen denken abusievelijk dat zij eindeloos de tijd hebben. We zien beroemdheden zoals Al Pacino en Robert De Niro vader worden op 83- en 79-jarige leeftijd, maar zij zijn de uitzondering, niet de regel. Beeld Photothek via Getty Images

Mannen blijven vaker kinderloos dan vrouwen: een op de vier mannen krijgt geen kind terwijl dat voor vrouwen een op vijf is (CBS). Als kinderwenscoach en cultuurwetenschapper zie ik dagelijks hoe wensvaders de beslissing tot vaderschap uitstellen. Velen van hen zoeken het perfecte plaatje voordat ze de sprong wagen. Maar het perfecte plaatje is een illusie. Zo lang mogelijk van vrijheid genieten en wachten op ‘de ware’ is een onverstandige keuze.

Om met dat laatste te beginnen: in onze samenleving heerst het ideaalbeeld van ‘de ware liefde’. In films, boeken en liedjes: het hoogst haalbare is perfect passende geliefde. Hierdoor hebben we onrealistische verwachtingen van zowel onze partner als van ons privéleven. De ware is een onbereikbaar ideaal dat ons belemmert te werken aan gezinsgeluk.

Eindeloos de tijd

Veel mannen denken abusievelijk dat zij eindeloos de tijd hebben. We zien beroemdheden zoals Al Pacino en Robert De Niro vader worden op 83- en 79-jarige leeftijd, maar zij zijn de uitzondering, niet de regel. Ter illustratie: van de kinderen geboren in 2008 had slechts 1 procent een vader die ouder was dan 49 jaar (bron: CBS). De groep alleenstaande en kinderloze mannen is groter dan die groep vrouwen en dat aantal groeit.

Dit betekent niet dat we ons moeten laten leiden door angst. We moeten realistisch zijn over de consequenties van vaderschap uitstellen. Kennis is noodzakelijk, zowel over vruchtbaarheid, als over de mogelijkheden die er zijn om vader te worden. Doordat relaties dynamischer zijn, leeftijdsverschil en samengestelde gezinnen vaker voorkomen, is het krijgen van een kind complexer geworden. Een kind komt niet meer vanzelf als bekroning op de liefde. Het is een bewuste beslissing geworden.

Andere wegen

Er bestaan andere wegen naar ouderschap. De helft van de kinderen groeit, volgens het CBS, niet op in het kerngezin met getrouwde biologische ouders. Zo heb ik zelf een alternatieve gezinsconstructie waarbij mijn partner en ik een relatie hebben, samen ons kind opvoeden, maar niet samenwonen. Dit wijkt af van wat het ideaalplaatje dicteert: romantische start, honderd procent zeker zijn van elkaar, samenwonen en/of trouwen en dan een kind als bekroning.

Maar deze verwachting van de samenleving is geen voorwaarde voor vaderschap. Samenwonen of een romantische relatie zijn niet verplicht. Vaderschap is ook mogelijk als donor-plus of binnen een constructie met intentioneel co-ouderschap. Wil men ooit vader worden? Onderzoek deze opties dan tijdig.

Realistisch beeld vaderschap

Daar waar in onze samenleving momenteel wordt gezocht naar een realistischer beeld van moederschap, men het taboe doorbreekt over spijt, schuldgevoel en de offers die moederschap van vrouwen verlangt, blijft het vaderschap onderbelicht. Dat is een gemiste kans, want vaderschap verdient beter.

Regelmatig zie ik als kinderwenscoach een relatiecrisis ontstaan omdat de man uitstelt. “Het is nu niet het juiste moment.” Eerst die woning, carrière of bucketlist afvinken, dan pas proberen. Of mannen beweren dat zij hun huidige situatie willen behouden. “We hebben het nu toch goed?” Zonder zich te realiseren dat dit niet mogelijk is. De relatie voorzetten alsof er geen (onvervulde) kinderwens bestaat, ligt niet ter tafel. Een kinderwens is een diepgeworteld verlangen, dat niet genegeerd kan worden. Een relatie blijft niet zoals die is.

Daarbij is de gebrekkige kennis over vruchtbaarheid opvallend. Vrouwen ovuleren dertien keer per jaar, tot halverwege veertig jaar. Per ovulatie is er tussen de vijftien en vijf procent kans op zwangerschap. Dat is fundamenteel anders dan mannelijke vruchtbaarheid.

Mannen zouden die vruchtbaarheidskans moeten kennen, zodat ze beter begrijpen wat de tijdsdruk is voor een vrouw. De kinderwens is een natuurlijk onderdeel van het leven en het is belangrijk om er open over te communiceren binnen relaties.

Bang zijn voor slapeloze nachten

Ook is het normaal dat deze levensvraag gepaard gaat met angst. Het gaat om een grote, onomkeerbare verandering. Praat dus over bang zijn voor slapeloze nachten, minder seks, concurrentie van een kind in aandacht, gebrek aan tijd en geld. Erover praten maakt problemen niet groter, maar juist beter behapbaar.

De stap naar het vaderschap is groot en levensveranderend, maar dat betekent niet dat het perfect moet zijn. Integendeel, deze levensvraag nodigt uit tot persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor is geen ware nodig, maar iemand met wie men goed overweg kan als het misgaat.

Wacht niet totdat de angst vanzelf verdwijnt, want er komt geen juist moment om vader te worden. Het leven is veranderlijk. Stabiliteit, financiële zekerheid en de perfecte carrière? Het vaderschap is een sprong in het diepe.

Is er het verlangen om ooit vader te worden? Neem dan afstand van het ideaalplaatje en de bijbehorende verwachtingen. Het vaderschap is een reis die begint op het moment dat we bewust kiezen. De overheid kan een nieuwe campagne opstarten: ‘Een goocheme gappie wordt op tijd pappie.’