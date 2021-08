Opinie: ‘Welk product van Blokker zou je binnen drie kwartier in huis moeten hebben? Een strijkijzer?’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Flitsbezorger Blokker

Blokker gaat flitsbezorgen, aldus Het Parool van zaterdag.

Ik heb me suf zitten prakkiseren, maar kom er echt niet uit: kan iemand mij vertellen welk product van de Blokker echt zo hard nodig is dat je het binnen drie kwartier in huis zou moeten hebben? Een strijkijzer? Een scheerapparaat?

Het artikel gaat in op onderzoeken naar (verkeers)veiligheid en overlast als gevolg van deze flitsbezorgers.

En volgens ABN Amro wil de con­sument ‘gemak en heeft men tijd­gebrek’. Maar bekijk het eens anders: heb je echt je tosti-ijzer zo hard nodig dat je niet langer dan een dag kunt wachten?

Volgens mij kan er beter worden onderzocht in hoeverre ‘de consument’ het gezonde verstand heeft verloren.

Pedro Dado, Amsterdam

Cheyenne Haatrecht

Dank u wel voor het prachtinterview met deze stoere politie­dame. Zij staat voor alles waar wij zo trots op zijn in Amsterdam. Zoals in veel artikelen over politiewerk wordt de oplossing om dat werk te verbeteren in het interview impliciet aangedragen: “We hebben minder politiebureaus.”

Centralisatie en personeelstekorten maken het werk van onze agenten onnodig moeilijk.

Meer politiebureaus op locatie, weg met de centrale bureaucratie, meer rechtstreeks contact met de burgers. Zo makkelijk kan het zijn.

Henk de Vries, Amsterdam

Miljardenwinst ING

Klein bericht in Het Parool van vrijdag 6 augustus: Winst ING vervijfvoudigd! In september gaat ING miljarden uitkeren aan aandeelhouders.

Misschien kunnen de trouwe klanten van ING ook profiteren van deze winst? Zij krijgen al jaren geen rente meer op hun spaartegoeden.

Ook is de dienstverlening aan klanten de laatste jaren alleen maar verslechterd en duurder geworden. Een bank heeft toch ook een maatschappelijke functie?

Wouter Limburg, Amsterdam

Tandarts

Vanwege een snel opkomende kiespijn maakte ik een spoed­afspraak met mijn tandarts.

Om problemen bij mijn binnenkomst te voorkomen zei ik maar vast dat ik verkouden ben, en ook dat ik al lang volledig ben gevaccineerd en bovendien anderhalve maand geleden positief was getest op corona.

Ik ben alweer weken geleden genezen verklaard en mijn lichaam zit nu vol antistoffen tegen corona. Toch kon de afspraak niet doorgaan, protocollen enzo.

Pas na lang zeuren, en nadat de behandelende tandarts zelf werd geraadpleegd, mocht ik gelukkig toch komen.

Ik zal niet de eerste zijn aan wie in eerste instantie medische zorg werd geweigerd vanwege een verkoudheid.

Hoe ver mogen artsen gaan? Mag je iemand met kiespijn medische zorg ontzeggen omdat hij een loopneus heeft? En hoe zit het bij een beenbreuk of andere niet-levensbedreigende kwalen?

Tijd voor duidelijkheid voor patiënten en (tand)artsen.

Paul van der Kwast, Amsterdam