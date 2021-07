Opinie: ‘Wél te huur, een woonboot, zo uit de Watersnoodramp’

Wonen op het water, een droom die niet voor iedereen werkelijkheid wordt. Beeld anp

Er is niets vervelender dan een vage kennis tegenkomen in de supermarkt. Nietsvermoedend sta je je mandje vol te gooien. Je kijkt opzij en je ziet opeens een vriend van een vriend. Jullie blikken kruisen en nu ben je veroordeeld tot een gesprek.

Na een krampachtige woordenwisseling, kap je het gesprek af met: “We moeten echt weer eens een biertje drinken!” – doodsbang dat de ander je aan je woord zal houden. Thuis blokkeer je deze persoon voor de zekerheid op sociale media.

Hemel op aarde

Tijdens corona viel het gesprek nooit stil. Iedereen had wel een mening die ze ongevraagd met je wilden delen. Daarbij mocht je elke uitnodiging tot bier drinken gewoon afwijzen. Een gesprek sloot je af met “Tja, gekke tijden,” en je liep verder. Het was de hemel op aarde. Tot het vaccin alles in de war schopte.

Gelukkig is er altijd nog de huizenmarkt. Voor de huizenmarkt bestaat geen vaccin. Dat is maar goed ook, want niets maakt de tongen zo los als de megabedragen die men tegenwoordig kwijt is aan een woning. Ikzelf probeer – na een gestrande relatie – iets te huren in Amsterdam.

Mijn eerste bezichtiging was meteen raak: een woonboot die werd verhuurd voor 1000 euro per maand exclusief. Toen ik het beestje binnenstapte, wilde ik direct rechtsomkeert maken. Men zegt dat een boot aftakelt zodra die in het water ligt. Deze boot had zo te zien de Watersnoodramp nog meegemaakt (die van 1916 én 1953).

Killerinstinct

De muffe geur van het rotte hout vermengde zich met de zure eau de cologne van de makelaar. Het toilet/douche was voorzien van een pomp, waarmee de ontlasting handmatig werd doorgetrokken. En toen ik mij hardop afvroeg of ik scheel begon te kijken, bleek de boot stevig naar stuurboord te hellen.

De makelaar deed niet eens zijn best om deze modderschuit een vlag te geven. Hij had nog 179 andere potentiële huurders. Zijn natuurlijke killersinstinct was totaal verdwenen. Net als een verstedelijkte reiger, die geen moer meer uitvoert en wacht tot marktkoopman is opgehoepeld. Zodat ie in alle rust z’n visje kan verorberen.

Nonchalant liet de makelaar mij weten dat ik het beste zes maanden vooruit kon betalen. Dan zou ik meer kans maken. Toen ik hem wees op het feit dat het schip elk moment kon vergaan zei die: “Tja, gekke tijden.”

Abel Thijssen, Amsterdam