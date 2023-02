Opinie: ‘Wel geld voor erotisch centrum in Noord, niet voor verbetering stadsdeel? Schande’

Sfeerimpressie van het erotisch centrum dat de gemeente hoopt te realiseren. Beeld Gemeente Amsterdam

Beste burgemeester Halsema,

Met ontsteltenis hebben wij, Red Amsterdam Noord (RAN), kennis genomen van het plan om de bekendste prostitutiezone van Amsterdam te verplaatsen van de Wallen naar het NDSM-terrein.

Wij voelen ons overvallen. Dit plan staat in schril contrast met de doelstellingen van het Plan Aanpak Noord, waarvoor u ons in 2022 persoonlijk hebt uitgenodigd om daarin het voortouw te nemen. U introduceerde daarmee een nieuwe manier van samenwerken en wij hebben uw uitnodiging met beide handen aangenomen.

U kent de achterstandspositie van ons stadsdeel: hoe Noord is ‘uitverkoren’ om de mateloze honger naar bouwgrond van de centrale stad te stillen, de stadsnatuur ten prooi valt, de tweedeling alsmaar groter wordt, de woningen en de infrastructuur in de oudere wijken zwaar verwaarloosd zijn en de armoede en gezondheidsproblemen groeien. In hoog tempo voltrekt zich de gentrificatie van Noord ten koste van haar oorspronkelijke bewoners.

Kwetsbare jongeren

Daarom is het onbegrijpelijk hoe u het verhuisplan van de Wallen naar Noord kunt verdedigen en verenigen met het Plan Aanpak Noord, waarin we samenwerken met de gemeente om van Noord weer een stadsdeel te maken waar het goed wonen, leven, werken, leren en ontspannen is voor iedereen.

Voor de duidelijkheid: RAN is niet tegen sekswerk of sekswerkers. Maar deze bedrijfstak kent veel problemen door falend beleid. En dat brengt risico’s met zich mee. Deze verplaatsing is de doodsteek voor onze ontwikkeling. Denk aan de gevaren waar kwetsbare jongeren in ons stadsdeel nog meer aan worden blootgesteld dan nu al het geval is. Hoe kan het dat er nooit geld is voor bijvoorbeeld een investeringsfonds om de infrastructuur in de bestaande wijken eens goed aan te pakken, maar wel voor het verplaatsen van de prostitutiezone naar Noord? Welke lobby is hier aan het werk?

Niet voor het eerst dreigt Noord de eindbestemming te worden voor projecten die door andere stadsdelen werden geweerd of afgewezen. Het Youth Hostel, de windmolens en vervuilende industrie: allemaal naar Noord!

Gelijke behandeling

Onlangs hebben wij met u gesproken over het feit dat het vertrouwen van de bewoners in politiek en bestuur tot een nulpunt is gedaald, zeker in ons stadsdeel waar het opkomstpercentage bij de verkiezingen historisch laag was.

U hebt de ambitie om in de komende jaren te bouwen aan het vertrouwen van de burgers, en ook voor RAN is dat het fundament van een gezonde en sociale samenleving. Met het Plan Wallen naar Noord dwarsboomt u ook uw eigen ambitie: het herstel van vertrouwen tussen burgers en overheid.

Beste burgemeester, u stormde vorige week ons kantoor binnen om uitleg te geven, maar dit is niet uit te leggen. Niet aan RAN, niet aan de bewoners en niet aan de ondernemers. Behandel alstublieft als burgermoeder van Amsterdam uw kinderen, de stadsdelen, gelijk. Noord wordt al decennialang achtergesteld. Maak daar alstublieft een einde aan. Dat is wat wij van u verwachten.

Namens Red Amsterdam Noord: Vera van Lieshout, Chris Keulemans, Massih Hutak, Eva Bollen en Sylvia Fennis.