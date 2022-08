Opinie: ‘Wegwerkzaamheden in Nederland verdienen juist een groot compliment’

Beeld Getty Images/EyeEm

Wegwerkers

Het is onvermijdelijk dat wegwerkzaamheden leiden tot hinder voor de weggebruikers. Maar juist in deze vakantietijd kan in Nederland een enorm verschil met het ons omringende buitenland geconstateerd worden. De uiterst efficiënte planning en uitvoering door Rijkswaterstaat en de flankerende voorzieningen, zoals informatie vooraf, voorlopige rijstroken en goed bewegwijzerde omleidingen, zorgen voor veel minder en vooral veel kortdurender overlast dan bij soortgelijk werk in onze buurlanden. Zelfs bij volledige afsluitingen. Met name in Duitsland kun je op de vele en meestal kilometerslange Baustellen mensen noch machines betrappen op arbeiten. En bij zuiderbuur België is dat niet veel beter. ‘Bij ons’ wemelt het altijd van de mannen – vrijwel geen vrouwen, dat dan weer niet – in oranje pakken met enorme aantallen voer- en werktuigen, niet alleen in het weekend maar ook ‘s nachts. Die wegwerkers bij dag, nacht en ontij verdienen onze dank en een groot compliment voor hun bijdrage aan de mobiliteit. Chapeau!

Ludo Grégoire, onderweg (maar woonachtig in Leiden)

Zeespiegelstijging, bosbranden

Waarom gebruiken we nu ontziltingsapparatuur? We gaan natuurlijk weer dijken verhogen tegen de zeespiegelstijging. Waarom niet de zeespiegel verlagen, door zout zeewater te ontzilten? Je kan dat water dan gebruiken om bijvoorbeeld landbouwgrond te besproeien, of om kurkdroog bosgebied nat te houden zodat je geen bosbranden krijgt. Besparing op alles: brandweerinzet, openzetten van sluizen, dijkverhogingen. Ik hoop dat wetenschappers en politici hier nu eens naar gaan kijken, in plaats van weer peperdure, onnodige maatregelen te nemen.

Johan Tamse, Amsterdam

Interview Piet Saan

Het prachtige interview gelezen met Piet Saan. Dan denk ik gelijk aan de geweldige hulp die ik heb gekregen in 1990, bij de bouw van de Molen van Sloten. Wij hoopten op veel hulp want dat was nodig. Het was dan ook geweldig dat door de hulp van Piet Saan al het hijswerk werd gedaan. Ik weet nog dat hij zei: ‘Ko, er zijn mensen die zeggen wat ze doen en zijn mensen die doen wat ze zeggen.’ Dit was voor ons als vrijwilligers een geweldige steun waardoor er nu zo’n prachtige Molen bij Sloten staat. Met nog heel veel dank,

Ko Kuiper, erevoorzitter Molen van Sloten