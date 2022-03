Opinie: ‘Weesp hoort bij Amsterdam: moeten we de bewoners daarmee feliciteren?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Verdere economische groei van China is een gevaar voor westerse economieën’

Wat mij betreft kunnen er niet genoeg sancties zijn tegen Rusland en de massamoordenaar Poetin. We moeten helaas wel oppassen dat Chinese bedrijven niet in het gat springen dat ontstaat door het vertrek van de westerse bedrijven. Een verdere economische groei van China kan op termijn een gevaar zijn voor de westerse economieën en democratieën. De gevolgen van onderschatting en naïveteit zien we nu helaas in Oekraïne, dit mag zich niet meer herhalen.

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Weesp hoort bij Amsterdam: moeten we de bewoners daarmee feliciteren?’

Vorige week viel het maandelijkse blad Amsterdam weer in de brievenbus. Grote kop: ‘Weesp hoort erbij’. Met ingang van 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. Ik weet niet of ik de bewoners van dit prachtige stadje hiermee zou kunnen feliciteren. Zelf woon ik op korte afstand van Weesp in een parkwijk van Amsterdam. Bewoners waren blij hier te wonen en zuinig op hun wijk. Er was een levendig verenigingsleven en veel bewoners waren bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken, zodat de wijk netjes onderhouden bleef.

Dit bleek een negatieve kant te hebben: geld voor onderhoud en verbetering gaat naar probleemwijken, bij ons gebeurt weinig. Na verloop van tijd was het activiteitengebouwtje niet meer beschikbaar, de buurtwinkels verdwenen en het verzorgingshuis heeft een onduidelijke bestemming gekregen. Onderhoud aan wegen en omgeving is achterstallig, een handbalveldje is al in geen vijftien jaar (of langer) van een keurige belijning voorzien, onderhoud van speelplaatsjes is al van net zo lang geleden. Van de bankjes is de verf al lang verdwenen zodat het hout vergaat. De schouw met bewoners om aan te geven waar wat aan gedaan zou moeten worden is afgeschaft. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Weespenaren, ik hoop voor jullie dat dit niet jullie toekomst wordt, dit zou heel jammer zijn van jullie mooie stad.

Helena Ponne, Amsterdam

‘Gas besparen? Haal de gloeilamp weer eens van stal’

Om gas te besparen kan je een elektrische kachel erbij nemen. Maar ook buiten de zomermaanden kan bespaard worden door in de woonkamer de gloeilampen weer van stal te halen. Een gloeilamp geeft naast licht ook warmte. Eén lamp van 60 watt bespaart zo ongeveer 6 kuub gas. Als veel huishoudens dit doen scheelt het toch.

Edgard Gommeren, Amsterdam

‘Verkiezingen: het geld klotst tegen de plinten’

Woensdag zijn er verkiezingen. We kunnen er als Amsterdammers niet omheen. De politieke partijen overtroeven elkaar met de geliktste campagnefilmpjes op de sociale media. Ook op straat verschijnen steeds meer verkiezingsposters. Nu vind ik het prima dat politieke partijen campagne voeren. Maar het wordt steeds gekker: plekken op peperdure reclamezuilen en bushokjes worden ingekocht en dit kost al snel tienduizenden euro’s per week! Ook worden wildplakbedrijven ingehuurd zodat de verkiezingsposters worden geplakt in de stad. Is dit het nieuwe campagnevoeren? Alles afkopen voor fikse bedragen?

Opvallend is dat bij GroenLinks, PvdA, D66, maar ook kleine partijen als JA21 en FvD het geld blijkbaar tegen de plinten klotst. Verkiezingen zijn verworden tot een mediacircus; het inhoudelijk debat en het persoonlijk contact verdwijnen zo naar de achtergrond. En nu is net dat laatste waar de Amsterdammers het meest behoefte aan hebben.

Renate Meijer van Bleeveld, Amsterdam