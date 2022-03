Opinie: ‘Wees zuinig op de landbouw, houd voedselproductie op peil’

Vrijwilligers oogsten winterpostelein bij Herenboerderij Aan den Drecht in Leimuiden. Beeld Joris van Gennip

De tijd van helmen delen, van militairen die ‘pang pang’ moeten roepen wegens kogelgebrek en van rijden in Duitse leasetanks lijkt voorbij. Na jaren van afbraak en bezuinigingen op defensie wil nu een ruime meerderheid van de Tweede Kamer dat er miljarden extra naar de krijgsmacht gaan.

De Russische invasie van Oekraïne heeft ons ruw wakker geschud, zelfs GroenLinks heeft inmiddels moeten erkennen dat we naïef zijn geweest. Een naïviteit die niet alleen onze veiligheid betreft, maar ook onze energievoorziening. Die draait namelijk voor zo’n 40 procent op Russisch gas – een afhankelijkheid waar we niet zomaar 1-2-3 van loskomen.

Strategische blunder

Zouden we abrupt stoppen met gasimport uit Rusland, dan krijgen we tekorten en exploderen de prijzen, wat volgens de Duitse vice-kanselier Robert Habeck zou kunnen leiden tot sociale onrust. Vladimir Poetin heeft ons daarmee in de tang, het is volgens hoogleraar Jan Rotmans ‘een ongelooflijk strategische blunder’ geweest dat we ons zo afhankelijk hebben gemaakt van het Russische gas.

Hoe we ons hieruit gaan redden zal de toekomst leren, maar als we slim zijn trekken we uit deze hele toestand nu alvast een wijze les. Want de mogelijkheid van gastekorten is erg, maar nog veel erger zouden voedseltekorten zijn. Op dit moment gelukkig geen issue hier, maar dat dachten we tot voor kort ook als het om gas ging. En wilde men onze landbouw niet rigoureus op de schop gooien?

Krapte op de graanmarkt

Of het nou woningbouw is, stikstof, of Europabreed de Green Deal van klimaatcommissaris Frans Timmermans: het agrarisch areaal en daarmee de voedselproductie staan onder druk. Allemaal met de beste bedoelingen, onder de noemer duurzaamheid, maar hoe duurzaam is het om in deze zo onzekere tijden je voedselproductie af te schalen?

Door de oorlog in Oekraïne is er nu al krapte op de graanmarkt, en volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib wordt de strijd om natuurlijke hulpbronnen in de toekomst alleen nog maar harder. Laten we daarom niet naïef zijn, maar zuinig op onze landbouw. Anders krijgen we straks, na de eerdergenoemde tijd van deelhelmen en leasetanks, een tijd van gaarkeukens, voedselbonnen en crisisbrood.

Dave Boots, Enkhuizen