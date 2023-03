Opinie: ‘Wees kritisch bij de inschakeling van een WOZ-bureau’

Beeld Rob Engelaar

‘Knabbelt de Belastingdienst ook aan uw huisje?’ ‘Verlaag gratis je WOZ-waarde!’ Sinds een aantal weken wordt op grote schaal reclame gemaakt door WOZ-bureaus. Ze proberen huiseigenaren te verleiden tot een no cure, no payprocedure tegen de WOZ-beschikking die een dezer dagen bij hen op de mat valt. De ene reclame klinkt nog beter dan de andere. Zo wordt de huiseigenaar voorgespiegeld dat met het ‘gratis’ inschakelen van een no cure, no paybureau (NCNP) tot duizenden euro’s per jaar kan worden bespaard. Dus wat is er op tegen om zo’n bureau, dat je niets kost, in te inschakelen?

Hoewel sprake lijkt van een spel zonder nieten is een tweetal nuanceringen op zijn plaats.

Het financiële effect van een WOZ-waarde die enkele duizenden euro’s lager wordt vastgesteld, is heel beperkt. Bij een WOZ-waarde van bijvoorbeeld 340.000 euro is de onroerendezaakbelasting zo’n 9 euro lager en de inkomstenbelasting zo’n 16 euro lager dan bij een waarde van 350.000 euro. De ‘honderden miljoenen euro’s’ die Nederlanders volgens de bureaus jaarlijks te veel aan belasting betalen doordat de WOZ-waarde te hoog wordt vastgesteld, is dus nogal overtrokken.

Proceskostenvergoeding

Een besparing van 27 euro is echter ook een besparing, dus een antwoord op de vraag wat erop tegen is om hulp in te schakelen, is nog niet gegeven. Dat ligt verscholen in het verdienmodel van de bureaus.

Hun omzet is afkomstig van de zogenoemde proceskostenvergoeding, een tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt in (de aanloop naar) een juridische procedure. De gedachte erachter is dat het onredelijk zou zijn dat wanneer een burger kosten moet maken om zijn gelijk te halen, diegene (geheel) zelf voor deze kosten moet opdraaien. Een mooi uitgangspunt. In het geval van WOZ-beschikkingen is het de gemeente die de proceskostenvergoeding moet betalen. En het is dat mooie uitgangspunt dat bij de inzet van NCNP-bureaus helaas niet meer zo mooi uitpakt.

Mooi businessmodel

Waar het bezwaar de betreffende huiseigenaar in bovengenoemd voorbeeld een belastingbesparing van een paar tientjes oplevert, levert het bezwaar het NCNP-bureau een proceskostenvergoeding op van honderden euro’s; die loopt ook nog op naarmate wordt doorgeprocedeerd. Voor deze bedrijven een mooi businessmodel en voor de burger niets aan de hand, zou je zeggen. Maar schijn bedriegt.

Ten eerste draait uiteindelijk de burger zelf voor de proceskostenvergoeding op. Overheidsuitgaven worden immers bekostigd door belastingen, die we met zijn allen betalen. Ten tweede wordt er (inmiddels) zoveel geprocedeerd door NCNP-bureaus, dat gemeenten en rechtspraak overbelast raken. En dat heeft weer tot gevolg dat burgers die een reëel belang hebben bij een fiscale procedure (denk aan de toeslagenouders) een stuk langer op een uitspraak moeten wachten door de hoeveelheid WOZ-procedures.

Betekent dit dat u geen bezwaar meer moet maken tegen de WOZ-waarde? Uiteraard niet, het is ieders goed recht om dit te doen. Maar wees kritisch bij de inschakeling van een NCNP-bureau. Is het reëel dat de WOZ-waarde dermate onjuist is dat het u een flinke belastingbesparing oplevert? De gouden bergen zijn minder goud dan de bureaus beloven en hun diensten zijn allesbehalve gratis.