Opinie: ‘Weerman Piet Paulusma was een voorbeeld voor velen en is mijn BFF: Best Fries Forever’

Piet Paulusma. Beeld ANP Kippa

Afgelopen vrijdag is weerman Piet Paulusma overleden. De gemoedelijke Fries die 35 jaar lang het zonnetje op de buis was. Ook als het de volgende dag gewoon weer ging regenen. Toen ik hoorde dat hij al zo jong, op zijn 65ste aan kanker is overleden, voelde ik me gelijk verdrietig.

En direct was ik terug in 2014 toen we als gezin de 65ste verjaardag van mijn vader vierden in Franeker. We kwamen Piet op straat tegen en gek als ik ben, riep ik gelijk: ‘Ha Piet!’ Vriendelijk knoopte hij een praatje aan. Hij feliciteerde mijn vader met z’n verjaardag en informeerde geïnteresseerd naar het domineeswerk van mijn vader in het Friese dorpje even verderop.

Toen vertelde Piet dat hij net de burgemeesterswoning waar we naast stonden had gekocht. Dat er nog veel moest gebeuren maar dat het heel mooi ging worden. En toen voegde hij er spontaan aan toe: ‘Jullie moeten maar eens komen kijken als het klaar is.’ En hij gaf zomaar z’n visitekaartje. Hoeveel mensen ken jij nou die zo zijn? Zo vriendelijk, zo benaderbaar en uitnodigend.

Piet Paulusma is mijn BFF: mijn Best Fries Forever. Zo’n prachtige kerel die met iedereen een praatje maakte. Van hoog tot laag, arm en rijk. Overal in Nederland dook hij op en wist echt verbinding tussen mensen te maken. En wat ik ook zo mooi vond: ook al was Piet het middelpunt, hij hoefde niet in het centrum van de aandacht te staan. Dus wie hij ook maar lokaal had weten te strikken voor een babbeltje, het was de dorps- of wijkbewoner die hij even in het zonnetje zette. Door de microfoon te overhandigen en zelf een stapje terug te doen.

Piet, wat gaan we je missen. Wat was je een voorbeeld voor velen. Jij bracht verbroedering, bracht heel verschillende mensen bij elkaar. Jij cijferde jezelf weg, liet ook je ziekte buiten de schijnwerpers. Piet, jij bent onze BFF. We gaan je missen en hopen je te zien stralen in het leven hierna. Oant moarn!

Millennialdominee David van der Meulen, Amsterdam