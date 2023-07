Opinie: ‘Wéér een brug die na oplevering snel weer uit dienst wordt genomen’

Beeld Vincent Spiering

‘De Zonnewendebrug is de zoveelste die nu weer gesloten wordt’

Afgelopen dinsdag (25 juli) werd in de rubriek Kan dat niet anders? de Zonnewendebrug behandeld. De brug werd al binnen half jaar na oplevering weer gesloten, want fietsers zouden er te hard overheen rijden. Het is de zoveelste brug die na oplevering toch snel weer uit dienst wordt genomen. Bekende voorbeelden zijn de Bullebak (verkeerde montage), Hollandse Iepbrug (essentieel onderdeel ontbreekt) en de Walter Süskindbrug.

Tel daarbij op het geklungel bij de inschatting van veiligheid en houdbaarheid van oude bruggen. Eerst was geen onderhoud nodig, vervolgens was er paniek – zeer groot onderhoud is op korte termijn noodzakelijk! – met daaropvolgend de constatering dat het allemaal wel meevalt. Zie bijvoorbeeld de Berlagebrug, waarbij sluiting over een lange periode werd ingecalculeerd en die nu slechts een aantal maanden dicht hoeft. Het geeft je wel te denken als de bouw van de brug over het IJ zo gewenst is. Enfin. De Zonnewendebrug is dus weer deels gesloten.

Cees Schumacher, Amsterdam

‘Laten we alsjeblieft stoppen met onze enorme fossiele uitstoot!’

Ik smeek met heel mijn hart en ziel: laten we alsjeblieft stoppen met onze enorme fossiele uitstoot, ik kan er niet van slapen! Al jaren maak ik me grote zorgen over de te snelle opwarming van land en zee en de daarbij gepaard gaande vervuiling.

Met groot medeleven kijk ik naar de ontelbare, onblusbare bosbranden die al drie jaar het zomerseizoen domineren, Australië en de verbrande koala’s staan op m’n netvlies gegrift. Evenals al het leven dat in een oogwenk verschroeit.

Mijn klimaatontkennende vrienden zeggen dat ik ernaast zit en de verkeerde informatie tot mij neem, andere vrienden nemen vrolijk het vliegtuig voor hun tweede zonvakantie dit jaar en zeggen dat ik me niet zulke zorgen moet maken. En ik?

Ik moet mijn belastingaangifte nog invullen en wil nooit meer meebetalen aan die absurde miljoenen subsidies die we jaarlijks geven aan onze grote vervuilers.

Ik snap er niks meer van.

Ingeborg de Lange, Amsterdam Oud West.

‘Talisman is eerder een potkachel’

Op Parool.nl las ik zojuist de blikvanger ‘Domestieke talisman voor iedereen die voorbijrijdt’ en miste voor m’n gevoel een stukje, waarvan ik me bijna niet kan voorstellen dat ik de enige was.

Woonachtig in Bos en Lommer fiets ik namelijk geregeld langs dit kunstwerk. De opmerkingen en inzichten uit het artikel waren wel geinig om te lezen, maar volgens mij werd een link gemist. Zelf beeldde ik me ook altijd in dat dit (deels) de boodschap van de kunstenaar zou zijn. Wanneer ik namelijk langs deze potkachel fiets, denk ik altijd: ‘Welkom in de Kolenkit’!

Mike Jacobs, Amsterdam

‘Opvallend dat de Pridewalk zich beperkt tot witte wijken’

Opvallend dat de route van de Amsterdamse Pridewalk elk jaar beperkt blijft tot de voornamelijk witte wijken van de stad. In die witte stadsdelen voelt men zich mogelijk veiliger. De armlastige gemeente Amsterdam investeert bijna een miljoen in een inclusieve Pride; ze hadden moeten eisen dat de Pridewalk ook zou komen in de stadsdelen met veel mensen met een migratieachtergrond.

Martin Hendrix, Amsterdam

‘Kappen met verering van artiesten en atleten’

Meike Fortuin slaat de spijker op zijn kop! Zo goed was het allemaal niet. Maar laten we wel wezen: zo goed ís het ook allemaal niet. Kappen met die rare verering van artiesten en atleten, levend of dood.

Jacob de Boer, Amsterdam