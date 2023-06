Opinie: ‘We zullen nu juist nóg langer opgescheept zitten met corpsjongens in pastelkleurige Daily Papertruien’

Amsterdam, 2019. Uitje van studenten van het Amsterdamsch Studenten Corps met hun vaders. Beeld Peter Hilz/ANP

Het Amsterdamsch Studenten Corps ontvangt vanwege vrouwenhatend, van een fragiel ego getuigend wangedrag dit jaar wederom geen beurs van de UvA, VU en HvA. Wie zich afvraagt hoe ze dan in vredesnaam het godsvermogen neer weten te leggen voor alle AH-huismerk haargel die binnen dat cult geconsumeerd wordt, hoeft niet ver te zoeken. Ze ontvangen namelijk financiële bijval van de reünistenvereniging. Zoals massaal geld wordt ingezameld voor de maagkankeroperatie van een arme kat op het internet, zo kan het groeiende gezwel van het Amsterdamsche Studenten Corps op steun rekenen van andere bekakte kakkers.

Zo wordt dus de laatste klap gegeven op de loskoppeling van dit clubje van de maatschappelijke melktepel, en zit onze lieve stad dus opgescheept met een stel snel op de tenen getrapte, consistent seksueel gefrustreerde mannetjes met te weinig opvoeding en een volledig circulaire economie. Ik maak mij zorgen.

Meditatieretraite

Ik vind dat de universiteiten te vlug en onvoorzichtig van hun morele superioriteit en gezag blijk hebben gegeven via deze daad. Denk namelijk eens aan alle mogelijkheden. Aan de beurs kon immers ook de verplichting kleven een cursus te nemen hoe je respectvol met mensen van een ander geslacht omgaat, of een cursus hoe je volzinnen vormt zonder om de drie seconden ‘gozer’ of ‘ouwe’ te zeggen, of natuurlijk een meditatieretraite gericht op zelfontdekking zodat onze straten niet langer geterroriseerd worden door een leger eentonige kwallen die allemaal onderworpen zijn aan de conformiteit van Daily Papertruien in pasteltint, fatbikes en Axewalmen.

Maar ja. Mochten deze mensen ooit gedwongen worden iets in weerwil te doen, dan kegel je ze waarschijnlijk per direct een existentiële crisis in. Het zit in hun systeem geëtst, generatie op generatie, om alles dat in de verste verte op een bevel lijkt te bestoken met vuur en advocaten zover het oog strekt. Dus voor mijn leuke plan van meditatieretraites hebben zij het privilege om dat straal te negeren. Het blijft telkens jammer en toch waar.

En we zullen dus nog langer met al deze arrogante, denigrerende en gevaarlijk inwisselbare doch onmisbare mensen opgescheept zitten. En we kunnen ze niets aanleren. Dat leren ze namelijk al van hun vader, als die niet te druk bezig is met vreemdgaan met zijn derde kamermeisje in Wassenaar. Geld zal ze altijd drijvende houden, zwemmen zal het ze niet leren. En samen met zovelen vormen ze een eiland dat niet te veroveren valt.