Opinie: ‘We zouden in Willem van Oranje de Caroline van der Plas van zijn tijd kunnen herkennen’

De Beeldenstorm vond plaats aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog.

Hoe slaagt een geprivilegieerde bovenlaag als de boerenstand er toch in om zo veel sympathie te wekken? Een miljonairsniche die ongekende hoeveelheden subsidiepotjes en uitzonderingsposities bij elkaar heeft gelobbyd, en bij de correctie daarvan nog extra compensatie ontvangt ook, heeft zich weten te verkopen als frontlinie in een strijd tussen volk en elite.

Merkwaardig, maar niet uniek. De verre echo van het Nederlandse oerverhaal klinkt erin door, de blauwdruk van onze identiteit: de Tachtigjarige Oorlog.

Zelfs in tijden van revisionisme zien we de Opstand nog als klassiek underdogverhaal, over een onderdrukt volk tegen buitenlandse tirannie. Hoezeer ons eigen koloniale verleden ook schrijnt, tegen Spanje waren wij de David. Dat sentiment is echter goeddeels bij elkaar bedacht door de rurale elite van destijds, als reclamepraatje van bezorgde landedelen wier privileges wegvloeiden naar de nieuwe dienstadel – schandelijk genoeg gebaseerd op talent, niet erfelijkheid.

Dat was toch een behoorlijke modernisering van Filips II, die vooral het door adellijke toleisers geplaagde platteland leefbaarder zou maken. Natuurlijk speelde ook de Reformatie in aanloop naar de oorlog, maar de adellijke inmenging was doorslaggevend, niet de protestantse massahysterie omtrent liturgische onzuiverheden. Net als nu wist de elite echter bestaande onvrede onder het volk aan te wakkeren, en aan een eigen, feitelijk particuliere rijkeluisstrijd in de marge te binden.

Trekken we de vergelijking door, dan zouden we in Willem van Oranje de Caroline van der Plas van zijn tijd kunnen herkennen: iemand die zich tot volksheld ontpopte, terwijl hij de belangen van een vermogende achterban behartigde. Oranje had een Prinsenvlag, de boeren een omgekeerde. Oranje had de watergeuzen als hulptroepen, de boeren hebben de coronaknuffelaars. Van der Plas zal vermoedelijk niet de geschiedenisboeken ingaan als ‘moeder des vaderlands’ of redder van haar volk in nood, maar de strategieën van de BBB en de Opstand-adel zijn hetzelfde: het volk verleiden de privileges van een kleine elite te beschermen.

Marx stelde dat de geschiedenis zich altijd tweemaal herhaalt, eerst als tragedie, daarna als farce. Als de geschiedenis van het Spaanse juk zich tijdens de Tweede Wereldoorlog als tragedie heeft herhaald, begrijpen we waarom de Farmers Defence Force zich zo dwaas voordoet.

Gijs van Engelen, Leiden