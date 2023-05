Opinie: ‘We zijn luie wezens geworden, levend in een shortcutsamenleving’

We besturen ons leven steeds meer vanaf de bank, ons verlatend op apps, influencers en ingehuurde diensten, stelt Mees Koningswijk. Doen we nog weleens moeite voor dingen die de moeite waard zijn?

Een vriend las me een aantal sollicitatiebrieven voor, twijfelend of ze wel geschreven waren door mensen. Vele begonnen met de aanhef ‘Dear hiring manager’, terwijl zijn naam duidelijk bij de vacature-informatie vermeld stond. Vervolgens kwam er een eloquente opsomming van hun ervaring, maar elke motivatie voor juist dit bedrijf of deze positie ontbrak. Het was duidelijk dat het gros had gekozen voor de makkelijke weg en ChatGPT het werk had laten doen.

Het lijkt wel alsof we tegenwoordig niet meer de aandacht kunnen opbrengen om een taak volledig zelf uit te voeren. In de shortcutsamenleving zoeken we voor alles een olifantenpaadje.

We ploffen neer op de bank en bestellen onze boodschappen, die binnen 10 minuten worden bezorgd op een elektrische fiets. In plaats van te verdwalen in een buitenlandse stad en de sfeer te proeven, rijden toeristenbussen ons in een rechte lijn van de ene hotspot naar de andere. We knippen niet eens meer zelf het licht uit wanneer we naar bed gaan, we roepen gewoon ‘Licht uit!’ naar ons smarthomesysteem. There is no shortcut to success, wordt weleens gezegd, maar voor alle andere dingen in het leven hebben we wel een shortcut gevonden.

Volkomen doorgeslagen

Vroeger overleefden we door noeste arbeid. We verbouwden en kookten zelf ons eten, repareerden het dak wanneer het lekte en maakten vuur wanneer het koud was. Deze tijd werd gevolgd door ruilhandel. We zagen in dat het effectiever was om bijvoorbeeld slechts tarwe te verbouwen, de buurman repareerde het dak en in ruil daarvoor gaven we hem een deel van de oogst. Maar we zijn volkomen doorgeslagen. We hebben alle taken binnen het systeem gehyperfragmenteerd.

Voor elke taak die vroeger werd uitgevoerd door één iemand, hebben we het proces nu opgedeeld zodat er minstens drie mensen of twee computerprogramma’s een deel van de taak op zich kunnen nemen. We denken op deze manier efficiënt bezig te zijn. We denken zo steeds meer te kunnen doen, maar eigenlijk doen we alles een beetje minder.

Langzaamaan worden we luie wezens die het hele leven besturen vanaf de bank. We hoeven voor niets de deur meer uit. We worden steeds individualistischer door gebrek aan sociaal contact, minder creatief omdat we zelf geen oplossingen meer hoeven te bedenken voor onze uitdagingen en hebben een aandachtsspanne niet langer dan een TikTokfilmpje.

Miljonair in 30 dagen

En als je een paar onbelangrijke taken uitbesteedt, oké. Vervang al je maaltijden lekker door shakes, open je weerapp in plaats van naar buiten te kijken, of denk maar dat je miljonair kan worden in 30 dagen met het peperdure stappenplan van een influencer. Maar het gaat erom dat we de basisprincipes van wat ons mens maakt, willen shortcutten. Dat we geen moeite meer willen doen voor de dingen in het leven die het waard zijn om moeite voor te doen. Dat we de deur niet meer uitgaan om liefde te vinden, we zelf geen bloemetje meer langsbrengen wanneer het slecht met iemand gaat, we het schrijven van een brief al te veel vinden voor die baan die we zo graag willen hebben.

Vroeger stonden olifantenpaadjes in mijn ogen symbool voor rebellie. Een klein teken van burgerlijke ongehoorzaamheid. Je volgt de rechte, aangelegde weg niet als het sneller is door het gras. Nu zijn de paadjes de norm geworden. Ze zijn door overgebruik te diep uitgesleten. We zitten vast in de modder en weten niet meer hoe we onze weg terug kunnen vinden. Niet zonder Google Maps in ieder geval, dat is zeker.